姓名與「淘氣鬼女巫萬聖節」同音 FRIDAYS萬聖節飲品買一送一

萬聖節即將到來，迎接歡樂氣氛濃厚的西方鬼節，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS，與全美最受歡迎牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，推出萬聖節慶限定餐飲。

TGI FRIDAYS祭出話題尋字活動「同音字加碼送」，即日起至11月1日止限時兩週，凡姓名有符合「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任一字或任一字同音者，可享萬聖搞怪飲品買一送一。此外，TGI FRIDAYS結合南瓜怪、女巫、淘氣鬼等搞怪視覺，於活動期間推出3款萬聖搗蛋餐飲，包括以鮮豔紅椒雕出南瓜臉經典恐怖表情的「南瓜怪紫蘇蕃茄雞肉麵」、宛如女巫帽飛在雲端、造型感十足的巧克力奶昔「飛天俏女巫」，以及帶有呆萌大小眼、用粉紅與黃色創造對比的調酒「粉紅淘氣鬼」，搶攻IG打卡版面。

除搞怪餐點與優惠，TGI FRIDAYS特別舉辦節慶限定的「萬聖節版小小廚師體驗營」，帶領親子DIY創作專屬的南瓜面具、應景萬聖節飲品動手作，邀全家大小一同變裝派對、到FRIDAYS「妝」神弄鬼。