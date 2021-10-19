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姓名與「淘氣鬼女巫萬聖節」同音 FRIDAYS萬聖節飲品買一送一

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
FRIDAYS祭出話題尋字活動「同音字加碼送」，凡姓名有符合「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任一字或任一字同音者，可享萬聖搞怪飲品買一送一。圖／開展餐飲集團提供。
FRIDAYS祭出話題尋字活動「同音字加碼送」，凡姓名有符合「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任一字或任一字同音者，可享萬聖搞怪飲品買一送一。圖／開展餐飲集團提供。

萬聖節即將到來，迎接歡樂氣氛濃厚的西方鬼節，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS，與全美最受歡迎牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，推出萬聖節慶限定餐飲。

TGI FRIDAYS祭出話題尋字活動「同音字加碼送」，即日起至11月1日止限時兩週，凡姓名有符合「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任一字或任一字同音者，可享萬聖搞怪飲品買一送一。此外，TGI FRIDAYS結合南瓜怪、女巫、淘氣鬼等搞怪視覺，於活動期間推出3款萬聖搗蛋餐飲，包括以鮮豔紅椒雕出南瓜臉經典恐怖表情的「南瓜怪紫蘇蕃茄雞肉麵」、宛如女巫帽飛在雲端、造型感十足的巧克力奶昔「飛天俏女巫」，以及帶有呆萌大小眼、用粉紅與黃色創造對比的調酒「粉紅淘氣鬼」，搶攻IG打卡版面。

除搞怪餐點與優惠，TGI FRIDAYS特別舉辦節慶限定的「萬聖節版小小廚師體驗營」，帶領親子DIY創作專屬的南瓜面具、應景萬聖節飲品動手作，邀全家大小一同變裝派對、到FRIDAYS「妝」神弄鬼。

同集團的Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年以「血腥」為主軸，推出限期2天的「Halloween Special萬聖甜點與飲品」，將「腦漿」、「血漿」端上桌。凡於10月30日（六）、31（日）至Texas Roadhouse德州鮮切牛排餐廳歡度萬聖佳節，即可以250元優惠價點購「腦漿可可甜麵包」乙份、240元點購「血漿冰沙（含酒精）」乙杯，以及以180元選購「血漿冰沙（無酒精）」乙杯。此外，為讓更多民眾來店同歡，凡著萬聖節裝扮的服裝到Texas Roadhouse消費，則可獲得搗蛋糖乙份。

TGI FRIDAYS結合南瓜怪、女巫、淘氣鬼等搞怪視覺，即日起至11月1日期間，推出3款萬聖搗蛋餐飲，搶攻IG打卡版面。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS結合南瓜怪、女巫、淘氣鬼等搞怪視覺，即日起至11月1日期間，推出3款萬聖搗蛋餐飲，搶攻IG打卡版面。圖／開展餐飲集團提供。
食肉狂歡、搗蛋有理！Texas Roadhouse推出萬聖週末限定血腥餐飲。圖／開展餐飲集團提供。
食肉狂歡、搗蛋有理！Texas Roadhouse推出萬聖週末限定血腥餐飲。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年以血腥為主軸，推出限期2天的「Halloween Special」萬聖甜點與飲品，將腦漿、血漿端上桌。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年以血腥為主軸，推出限期2天的「Halloween Special」萬聖甜點與飲品，將腦漿、血漿端上桌。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS萬聖鬼怪趴歡樂開席，推出限定餐點與活動。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS萬聖鬼怪趴歡樂開席，推出限定餐點與活動。圖／開展餐飲集團提供。

萬聖節 德州 酒精

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