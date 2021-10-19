行銷老品牌 北市選拔53家老店推出老店體驗團

振興產業經濟，台北市產發局推出「台北百年x傳家好店選拔」，選出台北市53家百年、傳家好店，行銷台北老品牌。台北市長柯文哲今天出席表揚活動，柯文哲說，目前台北市超過百年店鋪大概有20家，這次選出15家；另外還有超過60年老店38家，盼這53家老字號永續經營，成為台北市的歷史文化傳承標竿典範。

柯文哲提到，隨著新常態、後疫情時代來臨，店鋪還是求新求變，這些老店將迎接下一個一百年，除了文化局推動老房子運動、商業處也有老店新造活動，期待大家都能永續經營、永續興旺。

這次53家入選的老店，包括美食、茶葉、中藥、祭祀產業等跨越世代。例如突破疫情困境、傳承發展的「福大同」、百年筆墨專家跨足彩妝刷具「林三益」、百年茶廠複合潮茶飲空間「有記名茶」、老牌中華補品時尚回春「老協珍」等。

商業處表示，為推廣協助台北市傳統店家轉型升級，市府推出店家再造計畫，協助一甲子以上老店進行行銷宣傳，另外，為了讓民眾認識這些台北老店，市府也舉辦「台北百年x傳家好店」體驗團，即日起至10月31日開放民眾報名參加。

自10月20日起，北市府商業處1樓快閃櫃台也舉辦「台北百年x傳家好店」時光故事廊，生動介紹入選的15家百年老字號及其所屬產業的故事及特色，涵蓋茶莊、中藥行、佛具香舖、筆墨行、訂製西服店以及各具特色的美食小吃，並編撰「台北百年x傳家好店」專書，介紹15家百年老店故事及38家傳家好店的特色。

10月20日至26日於FB或IG粉絲好友數200以上之民眾來時光故事廊拍照打卡，或是民眾至任一家53家老店店家消費滿300元，就有機會獲得1本專書，限時限量。