限時5週！麥當勞「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」新登場
吃早餐了！「麥當勞」自10月20日起，限時5週於早餐時段全新推出「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，以焙果堡搭配上切片蕈菇醬，為早餐時光帶來大大滿足。
限定於10月20日至11月23日販售的「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，外層焙果是使用美國進口春麥、以水浴法製作而成，擁有外彈內軟的柔韌口感，並且搭配上滑嫩炒蛋，以及切片蕈菇醬相佐，讓蕈菇鮮味與蛋香帶出豐富的滋味。蕈菇起司嫩蛋焙果堡單點每份79元，搭配超值早餐89元、搭配薯餅套餐109元，雞塊套餐則為129元。
除了新亮相的「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，麥當勞還有培根番茄嫩蛋焙果堡、起司番茄嫩蛋焙果堡等現有選擇。至10月19日為止，麥當勞也推出有振興超值餐，不需使用五倍券，憑現金、行動支付皆可享優惠。其中「四喜餐」共有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡（3選1），搭配上4塊麥克雞塊、小薯與飲料，每份100元；「五福餐」則是有大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡（3選1），搭配勁辣香雞翅、4塊麥克雞塊、小薯與飲料，每份150元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言