限時5週！麥當勞「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」新登場

吃早餐了！「麥當勞」自10月20日起，限時5週於早餐時段全新推出「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，以焙果堡搭配上切片蕈菇醬，為早餐時光帶來大大滿足。

限定於10月20日至11月23日販售的「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，外層焙果是使用美國進口春麥、以水浴法製作而成，擁有外彈內軟的柔韌口感，並且搭配上滑嫩炒蛋，以及切片蕈菇醬相佐，讓蕈菇鮮味與蛋香帶出豐富的滋味。蕈菇起司嫩蛋焙果堡單點每份79元，搭配超值早餐89元、搭配薯餅套餐109元，雞塊套餐則為129元。