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只有今天！達美樂3款「超級披薩」通通229 現省150元

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
達美樂推出3款超級系列披薩特價229元的限時優惠。圖／達美樂提供
達美樂推出3款超級系列披薩特價229元的限時優惠。圖／達美樂提供

繼日前推出夏威夷系列大披薩限時快閃優惠後，達美樂於10月19日推出「Super星期二快閃特惠」，包括「超級豪華、超級墨西哥、超級夏威夷」3款指定披薩，全面特價229元，限時僅有1天，每門市各限量200個。

達美樂本次推出的限時快閃活動，已於10月19日零時開放預約，原價379元的「超級豪華、超級墨西哥、超級夏威夷」等3款指定超級系列披薩，限時優惠229元，平均現省150元，包括官網或APP均可訂購，需至門市外帶，估計將售出3萬顆超級系列披薩。

除此之外，透過達美樂官網/APP訂購，單次消費滿399元可再享網路訂購好禮4選1（香酥千層棒、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯以及1.25公升可樂）。加入達美樂會員，每次消費金額將可累積紅利，於下次訂購時免費兌換副食或折抵現金。

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