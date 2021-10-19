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跑吧風火輪！IWC X 玩具車大廠Hot Wheels 推限量套組

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
IWC飛行員計時碼表的Hot Wheels特別版。圖 / IWC提供
IWC飛行員計時碼表的Hot Wheels特別版。圖 / IWC提供

萬國表（IWC）與玩具大廠風火輪（Hot Wheels）於周末甫結束的第78屆古德伍德（Good Wood）大會中，推出「IWC x Hot Wheels風火輪Racing Works」收藏套裝，慶祝車隊重返古德伍德大會。這組特別收藏套組將包含一只IWC飛行員計時碼表的Hot Wheels特別版，以及一款Hot Wheels生產的Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」模型車。

Hot Wheels是全世界最暢銷的美式玩具汽車製造廠，擁有兩萬種設計、銷售超過80億輛玩具車，自1968年始第一款Hot Wheels風火輪玩具車「Original 16」 已經具有閃亮的Spectraflame漆面、與動感十足的「紅線」車輪，成為比模型車更酷、更有玩趣的美式經典設計。50多年來，Hot Wheels儼然將全世界的汽車、賽車與模型愛好者共聚一堂，並超越了年齡、國界的限制。

身為精密機械、高級腕表的專家，IWC則和賽車維持緊密合作，例如長期成為Mercedes-AMG和Mercedes-AMG馬石油F1車隊合作夥伴，並在2018年創立自己的萬國表（IWC）車隊，並以傳奇的1955年Mercedes-Benz 300 SL「Gullwing」參加各種骨董車賽。

套組中的Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」模型車，是Hot Wheels有史以來最精細的1：64車型。諸如可開啟的鷗翼式車門、桶狀座椅、防滾架，以及Mercedes-Benz星芒標誌等車款特色，都在模型車細節中真實重現。車款與表款上的68字樣則巧妙致敬了兩造的創始年份：創立於1968的Hot Wheels，以及創立於1868年的IWC。與Hot Wheels聯名的IW飛行員計時碼表，則使用了69385自動上鍊機芯，讓表款具備時間顯示與計時碼表功能，同時鈦金屬的表殼並搭配賽車的方格旗圖案，動感十足。

這是一次美式汽車文化與瑞士精密腕表的聯手，相同的則有對動力、速度與玩樂的熱情。最後收藏套裝更將收納在一個附提把、對開的特製白色金屬工具箱內，全球限量50組，價格店洽。

Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」模型車，將鷗翼式車門、桶狀座椅、防滾架，以及Mercedes-Benz星芒標誌等特色，在細節中真實重現。圖 / IWC提供
Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」模型車，將鷗翼式車門、桶狀座椅、防滾架，以及Mercedes-Benz星芒標誌等特色，在細節中真實重現。圖 / IWC提供
特別的收藏套組將包含一只IWC飛行員計時碼表Hot Wheels特別版，以及一款Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」模型車。</p><!--5--><p> 圖 / IWC提供
特別的收藏套組將包含一只IWC飛行員計時碼表Hot Wheels特別版，以及一款Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」模型車。

圖 / IWC提供

IWC飛行員計時碼表Hot Wheels特別版，鈦金屬表殼側邊並有Hot Wheels字樣。圖 / IWC提供
IWC飛行員計時碼表Hot Wheels特別版，鈦金屬表殼側邊並有Hot Wheels字樣。圖 / IWC提供
附有提把的對開特製白色金屬工具箱，是本次特製的收藏表盒。圖 / IWC提供
附有提把的對開特製白色金屬工具箱，是本次特製的收藏表盒。圖 / IWC提供

1968 腕表

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