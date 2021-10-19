第3代AirPods登場 支援空間音訊、快充、續航變更長

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全新AirPods抗汗抗水，耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，能適用更多使用情境需求。圖／蘋果提供
全新AirPods抗汗抗水，耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，能適用更多使用情境需求。圖／蘋果提供

引領無線耳機風潮的蘋果AirPods，在稍早舉辦的線上發表會中宣布推出全新第3代新品，改變外觀輪廓設計，採用更接近AirPods Pro的外型，同時透過音訊運算技術，將AirPods Pro和AirPods Max上的適應性等化、具有動態頭部追蹤功能的空間音訊等功能都加入AirPods中。因應許多使用者運動、通勤使用的情境需求，全新AirPods抗汗抗水，耳機及充電盒皆具備IPX4防水等級，並在耳機柄上配有更直覺控制的力度感測器。而電池續航力也再延長，聆聽時間最多可達6小時，搭配充電盒可最多延長至30小時，還可搭配MagSafe無線充電器使用。第3代AirPods建議售價5,990元，將於日後在台灣開放預訂。

透過H1晶片與蘋果設計的聲學系統，全新AirPods採用音訊運算技術帶來具備適應性等化的突破性音訊，讓使用者在所有蘋果裝置上使用Apple Music、觀看電影和影集時，可享受使用杜比全景聲技術的空間音訊以及動態頭部追蹤功能。戴上耳機後除了可以貼合耳朵狀況，即時調節聲音，空間音訊營造的3D劇場感，更能讓使用者感受到聲音環繞四周的沈浸體驗。

透過客製化驅動程式及高動態範圍擴音器，AirPods可產出雄渾有力的低音和清脆純淨的高頻。以聲學篩網包覆的麥克風能降低風聲，讓通話中的說話者聲音清楚傳達。搭載AAC-ELD高階語音解碼器，提供Full HD聲音品質，用於FaceTime通話能清晰又自然。若是搭配iOS 15或iPadOS 15，空間音訊和動態頭部追蹤功能還能讓群組FaceTime通話的聲音，聽起來就像直接源自對方在螢幕上的位置，彷彿所有人都在同一個空間中。

第3代AirPods提供額外1小時的電池續航力，以及支援MagSafe無線充電功能。圖／蘋果提供
第3代AirPods提供額外1小時的電池續航力，以及支援MagSafe無線充電功能。圖／蘋果提供
AirPods使用者可在各種蘋果裝置上享受Apple Music中支援杜比全景聲的歌曲，以及具有動態頭部追蹤功能的空間音訊。圖／蘋果提供
AirPods使用者可在各種蘋果裝置上享受Apple Music中支援杜比全景聲的歌曲，以及具有動態頭部追蹤功能的空間音訊。圖／蘋果提供
第3代AirPods以全新輪廓設計帶來空間音訊、進階功能以及絕妙體驗。圖／蘋果提供
第3代AirPods以全新輪廓設計帶來空間音訊、進階功能以及絕妙體驗。圖／蘋果提供
同樣具有非常直覺簡易的一鍵設定功能，可自動將AirPods與手邊其他蘋果裝置配對。圖／蘋果提供
同樣具有非常直覺簡易的一鍵設定功能，可自動將AirPods與手邊其他蘋果裝置配對。圖／蘋果提供

劇場 耳朵

延伸閱讀

蘋果發表新款AirPods 售價179美元起

藍芽耳機通病？一年後「都出同樣問題」引苦主喊：常常這樣

直播／蘋果發表會19日凌晨登場！AirPods 3傳聞亮點一次看 新MacBook Pro有瀏海？

三星推摺疊機造型Buds耳機保護殼 翻玩時尚「摺」學

相關新聞

第3代AirPods登場 支援空間音訊、快充、續航變更長

引領無線耳機風潮的蘋果AirPods，在稍早舉辦的線上發表會中宣布推出全新第3代新品，改變外觀輪廓設計，採用更接近Air...

屏東小凡爾賽宮 觀魚踏青 賞骨董

聯合報系有行旅企畫的「小歐洲城堡莊園」美學旅程，將前往位於屏東的「小歐洲城堡莊園」，這裡典藏歐洲骨董、石雕、燈飾與掛鐘，...

2021秋冬話題整髮神器 ghd unplugged無線造型夾必入手

隨著消費者對頭髮造型越來越重視，各類型整髮造型器也受到關注，不只是追求操作簡單快速，更希望更輕便容易攜帶，最好還能不傷髮...

中衛製造SOU・SOU設計師款口罩來了 10月25日雙平台開賣

So-net（台灣碩網）不只經營日本、香港、台灣等知名IP授權經紀，在疫情時期更把商機拓展到口罩設計上。宣布與日本超人氣...

鬼滅之刃、咒術迴戰快閃店 大直、高雄人氣拚場

隨著日本人氣動漫《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」預計12月將在日本開播，在此之前，「無限列車篇」電視動畫版已在Netflix...

FILA 邀「英倫時尚女魔頭」操刀 打造110周年紀念款散發濃濃高級感

來自義大利的運動品牌FILA今年慶祝110周年，所以請來創立多本時尚雜誌的傳奇編輯Katie Grand操刀，以打造一線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。