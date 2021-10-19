第3代AirPods登場 支援空間音訊、快充、續航變更長

引領無線耳機風潮的蘋果AirPods，在稍早舉辦的線上發表會中宣布推出全新第3代新品，改變外觀輪廓設計，採用更接近AirPods Pro的外型，同時透過音訊運算技術，將AirPods Pro和AirPods Max上的適應性等化、具有動態頭部追蹤功能的空間音訊等功能都加入AirPods中。因應許多使用者運動、通勤使用的情境需求，全新AirPods抗汗抗水，耳機及充電盒皆具備IPX4防水等級，並在耳機柄上配有更直覺控制的力度感測器。而電池續航力也再延長，聆聽時間最多可達6小時，搭配充電盒可最多延長至30小時，還可搭配MagSafe無線充電器使用。第3代AirPods建議售價5,990元，將於日後在台灣開放預訂。

透過H1晶片與蘋果設計的聲學系統，全新AirPods採用音訊運算技術帶來具備適應性等化的突破性音訊，讓使用者在所有蘋果裝置上使用Apple Music、觀看電影和影集時，可享受使用杜比全景聲技術的空間音訊以及動態頭部追蹤功能。戴上耳機後除了可以貼合耳朵狀況，即時調節聲音，空間音訊營造的3D劇場感，更能讓使用者感受到聲音環繞四周的沈浸體驗。