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2021秋冬話題整髮神器 ghd unplugged無線造型夾必入手
隨著消費者對頭髮造型越來越重視，各類型整髮造型器也受到關注，不只是追求操作簡單快速，更希望更輕便容易攜帶，最好還能不傷髮質，使用完還能輕鬆讓頭髮變得閃亮動人。
來自英國的專業美髮品牌ghd耗時10年研發，全新推出超級輕巧僅有300克、可輕鬆裝入隨身化妝包帶著走的ghd unplugged無線造型夾，首創使用USB-C快充技術，開機預熱時間僅45秒，造型使用續航可達20分鐘，更可提升頭髮光澤度65%，不論是車上或是電腦都可充電，外出工作、旅行隨充隨用，不受時空限制，讓人隨時隨地保持亮麗髮型。
ghd unplugged無線造型夾為了達成品牌堅持的185℃恆溫控制科技，除了使用更輕薄、壽命更長的I2鋰電池，更升級新一代Dual-zone獨家雙感應核心溫控技術，2片超光滑陶瓷加熱面板各擁有1個感應核心，彼此獨立運作，每秒微調溫度達200次，也因此能更精準的控制面板溫度，創造更有光澤感的秀髮曲線。而透過正反使用手勢的轉動變化，同一支ghd unplugged無線造型夾即可變出直、捲不同造型。有線造型夾放家裡，無線造型夾帶著走，帶來完整造型體驗。
另外，先前掀起美國代購風潮、被譽為「手殘救星」的TYMO RING防燙負離子直髮梳，近期也宣布正式在台代理上市。TYMO RING結合了離子夾與梳子的雙項優點，只要在預熱後單手執梳就能迅速將毛躁蓬鬆的頭髮恢復直順柔亮，幾乎等於零技巧。使用專利PTC陶瓷加熱器，60秒快速加熱，並擁有130～210℃共5段式溫度調節，可針對不同髮質與造型需求調整溫度，特殊加寬梳齒設計可讓髮絲均勻導熱並有防燙傷裝置，髮梳表層還有摩洛哥堅果油塗層，更有30分鐘關機安全裝置與自動溫度記憶，並適用國際電壓，是日常與旅遊的絕佳造型夥伴。
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