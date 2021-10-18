2021秋冬話題整髮神器 ghd unplugged無線造型夾必入手

隨著消費者對頭髮造型越來越重視，各類型整髮造型器也受到關注，不只是追求操作簡單快速，更希望更輕便容易攜帶，最好還能不傷髮質，使用完還能輕鬆讓頭髮變得閃亮動人。

來自英國的專業美髮品牌ghd耗時10年研發，全新推出超級輕巧僅有300克、可輕鬆裝入隨身化妝包帶著走的ghd unplugged無線造型夾，首創使用USB-C快充技術，開機預熱時間僅45秒，造型使用續航可達20分鐘，更可提升頭髮光澤度65%，不論是車上或是電腦都可充電，外出工作、旅行隨充隨用，不受時空限制，讓人隨時隨地保持亮麗髮型。

ghd unplugged無線造型夾為了達成品牌堅持的185℃恆溫控制科技，除了使用更輕薄、壽命更長的I2鋰電池，更升級新一代Dual-zone獨家雙感應核心溫控技術，2片超光滑陶瓷加熱面板各擁有1個感應核心，彼此獨立運作，每秒微調溫度達200次，也因此能更精準的控制面板溫度，創造更有光澤感的秀髮曲線。而透過正反使用手勢的轉動變化，同一支ghd unplugged無線造型夾即可變出直、捲不同造型。有線造型夾放家裡，無線造型夾帶著走，帶來完整造型體驗。