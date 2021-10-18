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中衛製造SOU・SOU設計師款口罩來了 10月25日雙平台開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
SOU・SOU首波十數設計款口罩以全世界廣泛使用的數字做設計，簡單又具有普遍性，形狀輪廓也時髦且具親和力。圖／So-net提供
SOU・SOU首波十數設計款口罩以全世界廣泛使用的數字做設計，簡單又具有普遍性，形狀輪廓也時髦且具親和力。圖／So-net提供

So-net（台灣碩網）不只經營日本、香港、台灣等知名IP授權經紀，在疫情時期更把商機拓展到口罩設計上。宣布與日本超人氣文創品牌SOU・SOU合作推出設計師款口罩，並由中衛製造把關品質，於首波推出2款十數概念設計款式，粉色與彩色的雙色口罩將於10月25日上市，於康是美實體門市與網購eShop，以及PChome 24h購物限量發售。

來自京都的SOU・SOU，擅長用獨特的織物紋樣表現日本的四季風情，將日本的京都織紋印花結合嶄新的設計，打造出融合傳統和風與現代時尚感的設計。首波推出2款品牌最經典的十數設計款口罩，成人款每盒30入，單盒售價599元，康是美每人單筆發票限購2盒；PChome 24h購物全站加價購599元，每筆訂單同一款式限購2盒，數量有限，售完為止。

SOU・SOU十數彩色款口罩，成人款每盒30入，單盒售價599元。圖／So-net提供
SOU・SOU十數彩色款口罩，成人款每盒30入，單盒售價599元。圖／So-net提供
SOU・SOU十數粉色款口罩，成人款每盒30入，單盒售價599元。圖／So-net提供
SOU・SOU十數粉色款口罩，成人款每盒30入，單盒售價599元。圖／So-net提供

口罩 中衛

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