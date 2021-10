舌尖與綠的共感 unDer Lab推全新主題「微觀森林2.0」

隨著餐飲型態、觀念、技法的變化,品飲潮流也逐漸從單一酒種、調酒,進化為複合的感官體驗。曾與國立歷史博物館合作「常玉感官體驗展」、並獲金點設計獎(Golden Pin Design)「D-02情境體驗」肯定的unDer Lab,是由調酒師劉欣蓓主導,並於近日推出第六季餐酒搭主題:「微觀森林(forest microcosm)2.0」,嘗試具現山林間幽微細膩的風味實相。

本季創作靈感來自劉欣蓓小時候與父母露營的記憶,從平地到山上、空氣由暖到微涼的過程,嗅覺甚至可聞到竹子的香氣以及溪水的涼澈,進而在當時留下深刻感官記憶,最終成為五杯包含「蕨(fern)」、「根(roots)」、「動植物相(flora & fauna 2.0)」、「太陽雨(sun shower)」...的季節調酒與搭配小點;其中初踏入山林時蕨類散發的清新氣息,被以谷關五葉松、蛤蠣汁、mezcal烏龍,凝縮成為了本季特調的「蕨」。帶有礦物感的蛤蠣汁以味覺引發暗喻,讓人聯想到溪水中小石的冰涼清澈。調酒搭配的小食則將高麗菜、薑、牛奶打成冰沙再加上過貓點綴,酒感相對輕盈、不刺激,並帶有淺林中溪流的意象。

「太陽雨」則使用陳年蘭姆酒Zacapa Rum為基酒,並結合甜豆發酵、台東刺蔥。劉欣蓓想呈現一種大雨過後太陽甫露面,林間雲霧繚繞的氣氛,而甜豆發酵也帶有土壤發酵的聯想,最後再以橙花噴霧噴灑於杯緣,帶來太陽的甜感暗示;而名為「根」的調飲是以牛肝菌、西洋梨、Fernet Hunter、IPA苦味啤酒為主原料,小食則使用了地瓜、松露與皮蛋,像一方微型的生態林系。其中生食帶有米香與土壤氣息的地瓜,加熱後則轉變帶有澱粉的糖蜜感,同時小食中的迷你胡蘿蔔,在煎煮後少了土味但轉變為焦糖與堅果香氣,食來趣味討喜。

由於食材與風味飲皆為事先準備,僅接受預訂、無法招待過路客。可供預約的開BAR時間則為10月21日(四)至10月24日(日),以及10月28(四)至31(日),每一時段只開放12個座位,價位又分1,680元與1,980元兩種,前者為1杯開胃白酒、一道湯品、兩樣小點,以及三杯調酒;後者調酒則為五杯,其餘品項相同,價位另加10%服務費。

更多資訊與詳情則可查詢unDer Lab的ig官方帳號,或私訊訂位 @u_n_d_e_r_l_a_b 。