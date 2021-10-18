舌尖與綠的共感 unDer Lab推全新主題「微觀森林2.0」

隨著餐飲型態、觀念、技法的變化，品飲潮流也逐漸從單一酒種、調酒，進化為複合的感官體驗。曾與國立歷史博物館合作「常玉感官體驗展」、並獲金點設計獎（Golden Pin Design）「D-02情境體驗」肯定的unDer Lab，是由調酒師劉欣蓓主導，並於近日推出第六季餐酒搭主題：「微觀森林（forest microcosm）2.0」，嘗試具現山林間幽微細膩的風味實相。

本季創作靈感來自劉欣蓓小時候與父母露營的記憶，從平地到山上、空氣由暖到微涼的過程，嗅覺甚至可聞到竹子的香氣以及溪水的涼澈，進而在當時留下深刻感官記憶，最終成為五杯包含「蕨（fern）」、「根（roots）」、「動植物相（flora & fauna 2.0）」、「太陽雨（sun shower）」...的季節調酒與搭配小點；其中初踏入山林時蕨類散發的清新氣息，被以谷關五葉松、蛤蠣汁、mezcal烏龍，凝縮成為了本季特調的「蕨」。帶有礦物感的蛤蠣汁以味覺引發暗喻，讓人聯想到溪水中小石的冰涼清澈。調酒搭配的小食則將高麗菜、薑、牛奶打成冰沙再加上過貓點綴，酒感相對輕盈、不刺激，並帶有淺林中溪流的意象。

「太陽雨」則使用陳年蘭姆酒Zacapa Rum為基酒，並結合甜豆發酵、台東刺蔥。劉欣蓓想呈現一種大雨過後太陽甫露面，林間雲霧繚繞的氣氛，而甜豆發酵也帶有土壤發酵的聯想，最後再以橙花噴霧噴灑於杯緣，帶來太陽的甜感暗示；而名為「根」的調飲是以牛肝菌、西洋梨、Fernet Hunter、IPA苦味啤酒為主原料，小食則使用了地瓜、松露與皮蛋，像一方微型的生態林系。其中生食帶有米香與土壤氣息的地瓜，加熱後則轉變帶有澱粉的糖蜜感，同時小食中的迷你胡蘿蔔，在煎煮後少了土味但轉變為焦糖與堅果香氣，食來趣味討喜。

由於食材與風味飲皆為事先準備，僅接受預訂、無法招待過路客。可供預約的開BAR時間則為10月21日（四）至10月24日（日），以及10月28（四）至31（日），每一時段只開放12個座位，價位又分1,680元與1,980元兩種，前者為1杯開胃白酒、一道湯品、兩樣小點，以及三杯調酒；後者調酒則為五杯，其餘品項相同，價位另加10%服務費。

更多資訊與詳情則可查詢unDer Lab的ig官方帳號，或私訊訂位 @u_n_d_e_r_l_a_b 。