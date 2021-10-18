鬼滅之刃、咒術迴戰快閃店 大直、高雄人氣拚場
隨著日本人氣動漫《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」預計12月將在日本開播，在此之前，「無限列車篇」電視動畫版已在Netflix開播，再度掀起鬼滅熱潮。大直ATT e Life 一樓「新娛樂動漫特區」現正推出「鬼滅之刃主題快閃店」，集結了近千種商品，「大哥」炎柱新品一次推出。另一部日本人氣動漫《咒術迴戰》則在統一時代百貨高雄店1樓推出主題快閃店。
位於大直ATT e Life 一樓的「鬼滅之刃主題快閃店」展開試營運，將於10月22日正式開幕，現場除了有「懷舊日式入口」、「四大主角拍照繪馬牆」等拍照打卡點，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》炭治郎使出絕殺招式「碧羅之天」場景也將在開幕時重現現場。
喜歡大哥炎柱的粉絲，可趁這次快閃店一次買齊炎柱周邊，除了有炎柱各式公仔，還有以炎柱為設計的文具、生活用品周邊。10月22日起開幕首四日更推出5款周邊精選福袋，除了炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助四大主角福袋外，加碼推出炎柱款，從配件、生活用品到服飾，每袋799元起，每位主角限量50袋。此外，開幕首四日還有精選周邊下殺1.4折，加10元多一件等優惠。
另外，另一部日本人氣動漫《咒術迴戰》，即日起至11月15日在統一時代百貨高雄店1樓推出，集結300款日本空運和台灣限定的咒術迴戰周邊商品，並推出三款專屬限量福袋。現場設置高度超過2公尺的特級咒物「獄門疆」造型巨大扭蛋機，還有全台首發的《咒術迴戰》官方飲料站，店內有氣泡飲、糖霜餅乾及限量手指餅乾，消費任一品項即可獲得限量特典杯墊。
統一時代百貨高雄店也推出三款《咒術迴戰》限量福袋，10月29日前於現場消費滿千元，可獲得限量角色卡，每日限量150份。此外，針對夢時代APP會員，指定日期單筆消費滿1,200元，享限量百元現折優惠；10月28日至11月1日單筆消費滿999元，送「咒術迴戰證件帶」，限量100份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言