鬼滅之刃、咒術迴戰快閃店 大直、高雄人氣拚場

隨著日本人氣動漫《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」預計12月將在日本開播，在此之前，「無限列車篇」電視動畫版已在Netflix開播，再度掀起鬼滅熱潮。大直ATT e Life 一樓「新娛樂動漫特區」現正推出「鬼滅之刃主題快閃店」，集結了近千種商品，「大哥」炎柱新品一次推出。另一部日本人氣動漫《咒術迴戰》則在統一時代百貨高雄店1樓推出主題快閃店。

位於大直ATT e Life 一樓的「鬼滅之刃主題快閃店」展開試營運，將於10月22日正式開幕，現場除了有「懷舊日式入口」、「四大主角拍照繪馬牆」等拍照打卡點，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》炭治郎使出絕殺招式「碧羅之天」場景也將在開幕時重現現場。

喜歡大哥炎柱的粉絲，可趁這次快閃店一次買齊炎柱周邊，除了有炎柱各式公仔，還有以炎柱為設計的文具、生活用品周邊。10月22日起開幕首四日更推出5款周邊精選福袋，除了炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助四大主角福袋外，加碼推出炎柱款，從配件、生活用品到服飾，每袋799元起，每位主角限量50袋。此外，開幕首四日還有精選周邊下殺1.4折，加10元多一件等優惠。

另外，另一部日本人氣動漫《咒術迴戰》，即日起至11月15日在統一時代百貨高雄店1樓推出，集結300款日本空運和台灣限定的咒術迴戰周邊商品，並推出三款專屬限量福袋。現場設置高度超過2公尺的特級咒物「獄門疆」造型巨大扭蛋機，還有全台首發的《咒術迴戰》官方飲料站，店內有氣泡飲、糖霜餅乾及限量手指餅乾，消費任一品項即可獲得限量特典杯墊。