FILA 邀「英倫時尚女魔頭」操刀 打造110周年紀念款散發濃濃高級感
來自義大利的運動品牌FILA今年慶祝110周年，所以請來創立多本時尚雜誌的傳奇編輯Katie Grand操刀，以打造一線精品的規格製作限量紀念款，帶有濃濃高級感。而Reebok呼應萬聖節將到，再次與電影《魔鬼剋星》合作，結合經典輪廓，設計出4款聯名鞋。
FILA的110周年紀念系列，回溯了品牌誕生地Biella的風土文化，設計出時髦的滑雪裝備。針織單品皆採用出自義大利Piacenza的頂級喀什米爾羊毛，並全程於當地製造。菱格圖案毛衣復刻70年代末和80年代初的FILA滑雪單品，將風靡一時的高科技登山服裝重塑，成為現代街頭潮流服飾。這系列也將FILA代表色白、海軍藍和紅色與黃色、橙色和翠綠色調融合。除了針織單品外，90 年代滑雪冠軍Deborah Compagnoni和Alberto Tomba的滑雪夾克也是重點單品，此外，FILA還推出限量版紀念盒，將每件單品單獨包裝，深富品牌特色設計。
迎接萬聖節到來，Reebok從《魔鬼剋星》首部電影中汲取靈感，並增加新登場的幽靈，集結如ECTO-1捉鬼神車、地獄犬、MUNCHER...作為經典鞋款的造型元素，甚至打造專屬鞋盒，還有限定販售的ECTO BOOT、地獄犬連帽上衣，讓人猶如置身電影中的情境感，滿滿巧思絕對能讓電影迷沸騰。像是限量的ECTO BOOT鞋，外型以電影中最具代表性的ECTO-1捉鬼車為發想，整雙鞋在80年代復古車型的線條下加入跳色的快速鞋帶系統，不僅穿脫方便，更是像抓鬼時的強力光束，讓人印象深刻。
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