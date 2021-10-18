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桂冠「森永牛奶糖小湯圓」升級雙色版！7-11粉嫩獨賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
桂冠新推出雙色版的「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」。圖／桂冠提供
桂冠新推出雙色版的「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」。圖／桂冠提供

繼去年推出「森永牛奶糖小湯圓」之後，「桂冠」今年再度攜手台灣森永製菓，推出雙色版的「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」，在紅白小湯圓中加入牛奶糖內餡，帶來滿口的香甜滋味，自即日起於全台7-11獨家販售。

近年桂冠所推出的包餡小湯圓，擁有小巧好入口的優點，因此成為品牌旗下的熱門商品之一。除了有芝麻、花生、抹茶口味之外，桂冠也於去年推出森永牛奶糖小湯圓。此次升級推出的「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」，則是在原本的白色小湯圓之外，再加入粉紅小湯圓，增添粉嫩的視覺感，內餡則是同樣使用牛奶糖內餡，每盒售價79元，限定於全台7-11獨家販售。

桂冠表示，湯圓擁有象徵圓滿、祈福的意涵，也期望新推出的雙色牛奶糖小湯圓，能夠成為民眾疫情後居家的幸福甜點。另外「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」和「桂冠花生雙醬湯圓」，也將一起在全台超商、全聯福利中心、量販等通路販售。

湯圓 桂冠 甜點

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