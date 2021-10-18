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買濃茶卷送拿鐵！辻利茶舗「買A送B」只有4天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
辻利茶舗於遠百信義店推出限時4天的「買A送B」優惠。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗於遠百信義店推出限時4天的「買A送B」優惠。圖／辻利茶舗提供

成立於日本江戶時代萬延元年、已有161年歷史的日本抹茶品牌「辻利茶舗」，自2010年10月登台。為慶祝登台11週年，自10月21日起，將於遠百信義店推出限時4天的「買A送B」優惠，包括有「買辻利濃茶卷送辻利拿鐵」、「買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵」等方案，另外還有200元振興券套餐，最高現省130元。店內還提供切片蛋糕組現省51元、全系列飲品88折等不同折扣，讓抹茶愛好者一同歡慶生日。

10月21日至10月24日期間，辻利茶舗遠百信義店每日均推出不同的「買A送B」方案。首日買經典白玉百匯（抹茶）送輕抹茶（冷），原價280元，優惠價150元；10月22日，買辻利濃茶卷送辻利拿鐵（冰/熱），原價290元，優惠價150元；10月23日，買辻利霜淇淋紅豆白玉（杯裝）送輕抹茶（冷），原價265元，優惠價135元。至於10月24日，購買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵（冰/熱），原價310元，優惠價170元。每日11點開賣，限量200組，每人限購2組，售完為止。

在10月25日至11月24日期間，憑紙本振興券200元1張，就可兌換「辻利午茶組」1份，內含切片蛋糕1份、任選飲料1杯，原價最高330元。10月25日至11月21日期間，任選2片切片蛋糕，原價300元，優惠價249元；另外全系列飲品，可享88折優惠。

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