太和殿、寧記麻辣鍋免排隊！70款名店湯底、生鮮懶人包 7-ELEVEN一站買齊

氣溫瞬間轉涼，全台民眾大概都起心動念開始想吃熱騰騰的火鍋療癒身心，7-ELEVEN發現疫情期間外食族的消費型態也稍有改變，雖然仍講求快速方便，但開始會選擇就近買、宅家煮、安心吃。7-ELEVEN為搶攻熱騰騰鍋物「冒煙商機」，自10月20日起祭出全新「名鍋盛典」火鍋季活動，線上線下一口氣蒐羅超過70款名店湯底，可搭配肉品、海鮮、蔬菜盤、火鍋料、各式沾醬、鍋具等上百種周邊商品，並推出全新鮮食鍋物，提供離家最近的火鍋專門店提案。

看準秋冬吃鍋旺季，7-ELEVEN今年同時整合實體預購誌、線上平台「i預購」，讓消費者輕鬆一站購足豐富食材。特別引進超過70種名店、進口湯底，如石二鍋、太和殿、問鼎、海底撈、寬巷子、寧記、新馬辣、這一鍋、萬客什鍋等與在地知名店及火鍋連鎖專門店獨家合作商品，想來點異國風味也有獨家引進自日本進口的CoCo壹番屋咖哩鍋、ICHIBIKI螃蟹鍋等特色鍋底，從經典的沙茶、麻辣、番茄、剝皮辣椒到專門店口味的壽喜燒、砂鍋魚頭、石頭火鍋通通買得到。即日起7-ELEVEN從實體門市到線上購物平台，火鍋季週邊指定商品皆享任選3入8.8折優惠。

7-ELEVEN自10月20日起也推出與晶華酒店合作獨家鮮食新品，首次聯手高檔鍋物品牌「三燔本家」將招牌壽喜燒鍋變成主打單人微波即享的個人鍋「晶華三燔壽喜燒鍋（售價139元）」及冷凍規格適合1至2人小家庭享用的「晶華三燔壽喜燒（售價399元）」，內含正宗壽喜燒湯底、洋蔥、烏龍麵、澳洲牛五花等，均由晶華酒店主廚指導監製風味，宅家煮鍋也能打造有如置身五星飯店般儀式感。