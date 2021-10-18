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只賣14天！肯德基「鬆餅咔啦雞腿堡」甜鹹滋味超邪惡

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
比利時鬆餅咔啦雞腿堡，單點每份139元。記者陳睿中／攝影
比利時鬆餅咔啦雞腿堡，單點每份139元。記者陳睿中／攝影

隨著萬聖節即將到來，肯德基自10月19日起，限時14天推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，集結楓糖、炸雞腿排、培根等元素，同時夾在比利時格子鬆餅之中，帶來甜鹹交錯的層次風味。同時在指定4間門市還打造出巨型比利時鬆餅咔啦雞腿堡打卡點，讓民眾可以盡興打卡。

肯德基本次在台首度推出的「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，靈感來自於美國南方經典料理「炸雞鬆餅」，過去也曾在加拿大、美國、馬來西亞等國家限時販售，成為當地的話題性商品。相較於傳統的漢堡，「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」選用厚實的「比利時格子鬆餅」作為外層，主角則是楓糖風味的咔啦雞腿排，並且再搭配上烤培根、美乃滋等佐料，滋味甜中帶鹹，還帶有辛辣尾韻，而且口感更顯豐富飽滿，創造出獨特的風味感受。

比利時鬆餅咔啦雞腿堡自10月19日至11月1日於全台肯德基限時販售（部份門市無供應），單點每份139元，搭配飲品的套餐價則為159元，售完為止。另外在台北台大、台北內湖、台中沙鹿、台南中華等4間門市，則打造有巨型的比利時鬆餅咔啦雞腿堡立體造景供民眾打卡合照，增添用餐趣味。

肯德基

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