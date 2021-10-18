溫筱鴻接掌禮客Outlet董事長 計畫導入台灣設計師專區

工作經歷幾乎可以說和台灣時尚產業畫上等號的溫筱鴻，除了現有臺北時裝週協同計畫主持人等多重身份，現在又多了一個新頭銜、禮客Outlet董事長。溫筱鴻表示，今年9月在一場時尚活動與禮客母公司、管家婆科技股份有限公司董事長翁素蕙見面與盛情邀約下，接下了這個她履歷上從沒做過的職務「百貨零售董事長」，雖然是頗意外的職涯發展，她說「禮客對我而言是全新挑戰，但有不同的可能性也是挺好的。」

在翁素蕙的熱情邀請與充分授權的前提下，溫筱鴻只花了三天思考就接下了這個新的任務。深耕時尚領域30年、處女座A型的溫筱鴻，喜歡 美麗的事物，自然對禮客有很多想法，「我坦白的說，禮客還有很多地方可以更好」，於是10月1日才正式到禮客上班的溫筱鴻，腦中已有許多想法與計畫，拉著禮客副總夏偉亮一起討論與規劃執行。

溫筱鴻指出，禮客17周年了很多東西不可能馬上改變，加上內湖店許多品牌還有合約在走，溫筱鴻只能就面前能調整的給予變化，在周年慶前為每層樓的地板換新，依各樓層風格業種不同，地板樣式也有不同。另外，她也把禮客2館6樓的215歐廚歐陸料理餐廳，在1樓另闢215歐廚cafe & bar提升能見度。原本內湖1館5樓的特賣樓層，現在也全新打造成國際展演廳，400坪的空間可作為多空能會場使用。夏偉亮表示，內湖店預計明年6月可以見到明顯的改裝與新面貌。