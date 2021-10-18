搶「冒煙商機」 7-11推全新「名鍋盛典」火鍋季

時序入秋，微涼天氣讓火鍋控蠢蠢欲動，統一超7-ELEVEN為搶攻熱騰騰鍋物「冒煙商機」，推出全新「名鍋盛典」火鍋季活動，線上線下共蒐羅超過70款名店湯底以及上百種周邊商品，並推出全新鮮食鍋物，提供離家最近的火鍋專門店提案，積極拓展低溫滾燙經濟，可望帶動相關類別業績成長2成以上。

7-ELEVEN表示，疫情期間外食族對於餐點講求快速方便，宅家煮鍋相對安全衛生，符合就近買、安心吃的消費型態，且整體火鍋市場產值持續倍增，多年來藉由預購誌、i預購等平台每年販售上千款名店鍋物和周邊商品，業績更是逐年成長。

7-ELEVEN也說，光是去年火鍋季掌握「冒煙商機」，相關類別約可創造超過3億元業績，每逢秋冬也會推出季節限定的鮮食鍋物滿足消費者「暖食」需求，今年擴大規模，同時推出指定商品任選3入88折優惠，可望帶動相關類別業績成長2成以上。

7-ELEVEN指出，今年「名鍋盛典」火鍋季同時整合實體預購誌、線上平台「i預購」讓消費者免上量販超市人擠人，一站購足豐富食材，還特別引進超過70種名店、進口湯底，如石二鍋、太和殿、問鼎、海底撈、寬巷子、寧記、新馬辣、這一鍋、萬客什鍋等與在地知名店及火鍋連鎖專門店獨家合作商品。

此外，7-ELEVEN也說，門店也提供豐富的生鮮商品選擇，於住宅型商圈門市引進「嚴選素材鮮物」海島型冷凍冰箱、並且擴大導入冷凍雙門冰箱結構，同步販售鍋底、各大知名品牌火鍋料、海鮮與肉品，近千間門市也導入「生鮮蔬果專櫃」販售超過20款有機蔬菜、近期更推出已清洗截切完畢可直接下鍋的蔬果和菇類，讓消費者省時省力、隨時加菜。