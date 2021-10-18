你遇到了嗎？GUCCI特展要來了 粉紅宣傳車可愛登場！

今年適逢GUCCI創立100周年，其中一項慶祝企劃就是五月時在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽。這陣子這個展覽陸續也登陸中國、東京、香港等地，現在全球第五站即將在台灣展開，品牌也搶先開放觀展登記，並推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭，如果你剛好遇到的話不妨抓緊機會拍照打卡留念喔！

《Gucci Garden Archetypes原典特展》以重溫與探索品牌創意總監及展覽策展人Alessandro Michele過往六年的詩意冒險之旅為主題，拆解形象廣告幕前與幕後的故事，跨越想象、敘事、未知和靈動的瞬間，以沉浸式多媒體感官體驗讓觀展者能夠更理解GUCCI品牌的靈感與風格。此前陸續在其他四個城市推出後都吸引了許多時尚迷前往朝聖，現在不用出國就可以在台灣看到，絕對就是要手刀預約起來的吧？

★預約探秘《Gucci Garden Archetypes原典》展覽：

活動日期：2021.10.21 - 11.3

每日展出時間：上午10:00 - 晚間 8:30

地點：松山文創園區二、三號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

★線上預約：

on.gucci.com/GucciGardenTaipei

此展覽僅提供 LINE 線上預約制，不開放現場排隊。