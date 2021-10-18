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你遇到了嗎？GUCCI特展要來了 粉紅宣傳車可愛登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供

今年適逢GUCCI創立100周年，其中一項慶祝企劃就是五月時在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽。這陣子這個展覽陸續也登陸中國、東京、香港等地，現在全球第五站即將在台灣展開，品牌也搶先開放觀展登記，並推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭，如果你剛好遇到的話不妨抓緊機會拍照打卡留念喔！

《Gucci Garden Archetypes原典特展》以重溫與探索品牌創意總監及展覽策展人Alessandro Michele過往六年的詩意冒險之旅為主題，拆解形象廣告幕前與幕後的故事，跨越想象、敘事、未知和靈動的瞬間，以沉浸式多媒體感官體驗讓觀展者能夠更理解GUCCI品牌的靈感與風格。此前陸續在其他四個城市推出後都吸引了許多時尚迷前往朝聖，現在不用出國就可以在台灣看到，絕對就是要手刀預約起來的吧？

★預約探秘《Gucci Garden Archetypes原典》展覽：

活動日期：2021.10.21 - 11.3

每日展出時間：上午10:00 - 晚間 8:30

地點：松山文創園區二、三號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

★線上預約：

on.gucci.com/GucciGardenTaipei

此展覽僅提供 LINE 線上預約制，不開放現場排隊。

五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供
五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供
五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供
五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典》展覽推出超可愛的粉紅色宣傳車在台北街頭穿梭。圖／GUCCI提供
五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供
五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典特展》。圖／GUCCI提供
《Gucci Garden Archetypes原典特展》。圖／GUCCI提供
五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供
五月在佛羅倫斯古馳花園博物館登場的《Gucci Garden Archetypes原典》展覽登陸台灣。圖／GUCCI提供

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