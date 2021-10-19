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健康生活再加一！天然草本護髮增色粉 募資計畫啟動

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
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全球染髮需求持續攀升，其中台灣的「白染產品」市場自2019年起成長將近8成，主要購買的年齡層也有年輕化的趨勢，自45歲以上下降至35歲，代表「白髮」不再只是高齡族群的專利，更多年輕人正面臨著少年白的困擾，但在長期的染髮過程中，您是否曾經研究過這些化學藥劑對人體產生的傷害及變化呢？「自然淨 天然草本護髮增色粉」全新升級版，染、護、養一次到位，募資計畫即日起在嘖嘖啟動，超早鳥最優惠72折開跑！

具有生醫科技背景的「自然淨」，致力推廣天然有機，研發出許多頭皮養護的系列產品，將熱銷日本的「天然草本護髮增色粉」改版再升級，主打省時、天然、健康，以最高等級的散沫花（俗稱指甲花）及木蘭花，縮短上色時間，使髮色在染後48小時髮色更加飽和，散沫花不僅是天然的髮色保養品，在深層清潔頭皮及保護受損髮絲上有極佳的效果，另添加水分解膠原蛋白印度苦楝樹，強健毛髮的生長環境，讓秀髮維持柔韌光澤的健康狀態，也因成分單純，使用時會散發溫和草本味，從裡到外都安心。

自然淨的「天然草本護髮增色粉」不含PPD及四大重金屬，且通過SGS認證、歐盟最權威ECOCERT和美國最權威USDA有機認證等多項國際肯定，可安心接觸皮膚。推出100%全天然草本適合局部染髮的「肉桂褐」及大面積蓋白髮的「咖啡棕」兩款，歡迎上嘖嘖預訂。

全新第二代「天然草本護髮增色粉」群眾募資計畫已在嘖嘖啟動，超早鳥最低優惠72折起，詳情請上嘖嘖募資計畫

群眾募資 印度 膠原蛋白

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