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萊爾富也開賣App Store卡 免綁信用卡即可買App、訂閱服務
繼7-ELEVEN和全家便利商店之後，即日起在全台萊爾富門市及Life-ET機台也可以購買App Store卡了！沒有信用卡的學生族群、不想在帳號綁定信用卡的謹慎用戶，都可以透過購買App Store卡，開通存入Apple ID，輕鬆訂購App Store裡數百萬款App、遊戲和各種訂閱服務，提供截然不同的支付體驗，也可以用來訂閱聆聽Apple Music的7,500萬首歌曲，或享受Apple TV、Apple TV+、Apple Arcade、iCloud儲存空間以及更多服務。
民眾可於全台萊爾富門市購買App Store實體卡，可選擇300～6,000元不等面額的App Store卡；而在門市的Life-ET機台則可購買到虛擬卡，並可選購最低50元至最高6,000元不等面額的App Store卡。民眾可透過Life-ET首頁，點選App Store，選擇卡別與卡片面額，再選取卡片張數，並確認購買明細，機台下方印出繳款單後，再到萊爾富櫃檯完成結帳。凡於店內購買的卡片付款後皆已開通並能立即使用，可以在iPhone、iPad或Mac進入App Store或iTunes Store，點選「兌換」並輸入卡片背面的代碼即可，若使用的是iOS裝置，也可以用相機掃描卡片背面的代碼快速進行兌換。
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