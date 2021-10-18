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點和牛套餐送龍蝦！隨意鳥地方101景觀餐廳黑松露入饌
為迎接松露季節到來，位於台北101大樓85樓的「隨意鳥地方101觀景餐廳」，即日起至11月30日，凡點午、晚間套餐即享「新鮮黑松露現刨入菜」服務，套餐價格800元起；點選「和牛系列套餐」再升等海陸極致饗宴，加碼招待「澳洲天鵝龍蝦半隻」。此外更同場加映五倍券回饋，凡點招牌海陸雙子星「炙烤龍蝦、松露牛菲力」套餐，使用五倍券500元，即享折抵1,000元。
10中旬至12月正值義大利松露的產季，義大利北部的阿爾巴（Alba）會於每年此時舉辦松露盛會，吸引大量饕客朝聖；因成長期比夏季松露來得長，整體外觀色澤明顯較深，獨特松露香氣濃郁，品質層級更高，入口時充滿麝香與榛果香味縈繞。為分享當季的頂級新鮮黑松露醇厚風韻，隨意鳥地方101 觀景餐廳午間、晚間套餐，推出「新鮮黑松露現刨入菜」服務，增添獨特香氣，讓料理豪華升級。
「隨意鳥地方101 觀景餐廳」採用來自義大利特選秋季第一採、每公斤價值6萬元的阿爾巴黑松露入饌，具有「餐桌上黑鑽石」美譽，深黑色澤帶有獨特的濃厚香氣，搭配野菇燉飯、自製手工麵餃、肋眼牛排一同入口，為食材引入頂級奢華風味，品嚐層次豐厚的極致享受。點餐人氣料理包含「普西尼野菇燉飯」、「手工自製彩虹麵餃」、「美國FLANNERY荷斯登帶骨肋眼牛排」等經典招牌菜色。
新鮮而優質的黑松露，不宜高溫烹調，否則將令松露香氣流失。最佳的品味方法是用松露專用的刨刀，刨成薄片，然後放上已煮好的食物上，食物的熱力會使松露散發出獨特香味，配搭起司、牛奶等奶類製品，更能將松露濃郁香氣極致釋放。
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