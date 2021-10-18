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三角logo還能怎麼玩？PRADA秋冬包附拉鍊袋超可愛！
義大利時尚品牌PRADA的三角logo具有高度識別度，在設計師Raf Simons加入創作陣容後，他與Miuccia Prada更是把三角logo變幻出各種新穎的形象，並結合實用性與裝飾特質，創造出許多有趣的單品。
今年秋冬，PRADA打造了新款納帕軟皮手提袋，設計風格休閒百搭。三角logo造型的小拉鍊口袋放在外側，既是造型的一部分也可以收納小東西。包身除了本身的提把之外，還附上可拆卸的肩背帶。皮革顏色飽和濃郁，很適合用來搭配秋冬的深色調衣服。同樣概念的納帕軟皮手套也是主打三角拉鍊口袋，讓手套的造型更搶眼。
另外一款夾棉納帕軟皮手袋，則是整個包身就是一個三角形，同樣有提把和可拆卸的背帶。立體感十足的結構小巧可愛，除了皮革材質款還有珠片裝飾款，非常華麗優雅。而自從推出後就成為洗版熱門單品的三角logo耳環，也多了許多亮眼的新顏色可選擇。
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