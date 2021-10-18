只有一天！排隊名店聯手米其林星廚 宵夜場早鳥價999元

米其林星廚林明健（Chef Kin）旗下WILDWOOD原木燒烤餐廳，一次集結台南三家超人氣排隊名店主理人——亞洲50大酒吧Bar TCRC黃奕翔（阿翔）、古宅秘境酒吧Bar INFU的林裕澄（Benjamin）、華人冰王蜷尾家李豫，於11月19日（週五）舉行「南人WAY之夜」晚餐及宵夜場，創作限定餐點、調酒、冰品，呈現最具魅力的微醺味覺感動。

「南人WAY之夜」晚餐以餐酒搭配方式，由Chef Kin帶領WILDWOOD廚藝團隊呈現三道料理，分別搭配WILDWOOD、Bar TCRC、Bar INFU三款調酒，最後以蜷尾家冰品甜點完美結尾，每人3480元+10%。晚餐加宵夜場套票優惠價每人4800元。

晚間九點過後的宵夜場，於戶外景觀露台舉行，站票每人1200元。11月10日前早鳥優惠價999元，含六款調酒任選二、一份蜷尾家特製冰棒佐Bar TCRC & Bar INFU共同研發的draft調酒、及小點無限供應。宵夜場座位票：鳥籠區（每桌10位）20000元+10%含10張站票、二份熱食、一瓶TEQUILA；池畔區（每桌6位）10000元+10%含6張站票、一份熱食、二瓶法國氣泡酒。

屢獲亞洲50大酒吧殊榮的Bar TCRC主理人黃奕翔，善於使用台灣蔬果結合傳統與現代技法創意玩轉古典雞尾酒，創作出華麗驚豔作品，不僅是台南最紅酒吧，更帶動府城精緻調酒文化。

開幕一年即擁有高人氣的老宅秘境酒吧Bar INFU主理人林裕澄，以日本職人的執著精神，專注infusion手法，擷取食材獨特香氣搭配合適基酒堆疊出令人難忘的深度風味。