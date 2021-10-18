三星推摺疊機造型Buds耳機保護殼 翻玩時尚「摺」學

現代人求新求變、又喜歡與眾不同，在換上最新款智慧型手機的同時，也要妝點外型展現自我風格。三星宣布再攜手大廠Marvel & Disney推出Galaxy Z Flip3 5G專屬配件，更與台灣在地設計師合作，開發台灣獨家限定的聯名指環帶和造型貼，讓使用者盡情妝點愛機，增添時尚質感。此外，三星更驚喜推出Galaxy Z Flip3 5G造型的Buds系列耳機保護殼，翻玩自家產品，帶來令人莞爾一笑的創意，也讓星粉們可以盡情大秀時尚「摺」學。

三星因應Galaxy Z Flip3 5G使用者需求，推出多款造型「指環帶」與「指環扣」，運動風的Marvel Logo指環帶、可愛風格的Disney米奇圓頭大耳指環扣。讓摺疊以後機身超小巧的Galaxy Z Flip3 5G能夠更輕鬆安全地攜帶使用。另外，台灣三星更與6位在地設計師攜手合作，推出台灣限定風格指環帶與造型貼，其中包含WISDOM主理人齊振涵、新銳壁畫藝術家紀人豪、外星BT插畫家Kingjun、時尚插畫家朱緹、插畫家Abei Liu、插畫藝術家Eszter Chen，結合新世代創意，打造街頭潮流、塗鴉拼貼、幾何趣味等多樣化設計，讓人人都能成為風格玩家。令人期待的是，台灣設計師聯名限定指環帶及造型貼只送不賣，要怎麼獲得敬請粉絲們拭目以待。 台灣設計師聯名限定指環帶及造型貼只送不賣，台灣三星先賣個關子，要怎麼獲得敬請粉絲們拭目以待。圖／台灣三星電子提供 Galaxy Z Flip3 5G Marvel Logo指環帶，可自由搭配三星矽膠薄型背蓋（附指環帶），建議售價690元。Galaxy Z Flip3 5G Disney造型指環扣，亦可自由搭配三星矽膠薄型背蓋（附指環扣），建議售價890元。圖／台灣三星電子提供 台灣三星更與6位在地設計師攜手合作，推出台灣限定風格指環帶與造型貼。圖／台灣三星電子提供