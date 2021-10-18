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套餐買1送1、全單免費！王品、肉多多「5間火鍋」優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肉多多推出限時限店「主餐買1送1」的優惠。圖／肉多多提供
肉多多推出限時限店「主餐買1送1」的優惠。圖／肉多多提供

入秋後天氣轉涼，令人想要品嚐暖身又暖心的火鍋料理！「肉多多」於10月指定日，推出「個人套餐買1送1」的限店活動。另外「王品集團」旗下的尬鍋、聚、青花驕、和牛涮等品牌，除了均提供有消費滿1,000元、贈送振興兌換券1,000元的集團回饋活動外，也各自推出新品或限定方案，可享全單免費、點數加倍、打卡送新菜等不同優惠。

【肉多多火鍋】

為慶祝台北大安、新莊和興、林口昕境與嘉義中山4家新直營門店開幕，肉多多火鍋串連北中南指定20家門店，於10月21、10月28日推出「個人套餐買1送1」的快閃優惠。消費者加入樂多多APP會員，並於指定的20家門市內用，即可享用優惠，可混搭組合（以價低品項優先贈送），除了壽星禮與振興券活動，不適用單點品項或與現行門店優惠併用。

【尬鍋】

王品新成立的尬鍋，主打剝皮辣椒、蒜頭蛤蜊和辣子爆雞等經典台菜風味湯頭，再搭配上雙主餐增添滿足感。即日起至12月31日，點套餐並出示FB粉絲專頁或Google商家評論星級畫面，享「阿明白糖炸雲朵」1元加購價優惠。（原價59元）

【聚北海道鍋物】

店內的「札幌起司牛奶鍋」，可以見到「聚寶牛奶熊」在鍋裡招手泡湯，並且提供桌邊現刨起司的服務，增添奶香風味；另外「雙人海陸瀑布聚」以肉瀑布呈現，再搭配整尾鮮魷、大草蝦、鮮蝦及時令海鮮，一次吃到海陸雙饗。10月25日至11月30日期間，凡點升級版札幌起司牛奶鍋、雙人海陸瀑布系列、1KG肉肉瀑布系列，即贈刮刮卡，刮中聚寶熊圖案，可享「整單免費」。

【青花驕】

新推出「青花椒麻肩小排（438元）」、「仙氣頂級海宴（1,188元）」、「青花驕冰淇淋（加購價58元）」等新品，10月25日至11月30日，凡點仙氣頂級海宴、青花椒麻帶骨牛小排，可享青花驕line官方帳號點數加倍送。

【和牛涮】

主打和牛吃到飽的和牛涮，新推出「和牛餃丸三兄弟」，內含和牛大力丸、和牛蛋蛋餃、和牛水晶餃，將和牛肉內餡包裹在不同的外皮內，呈現出不同的口感與風味，每份價值99元。10月20日至12月31日期間，來店消費並參與打卡或評論活動，即可免費贈送。

青花驕新推出「仙氣頂級海宴」，每份1,188元。圖／王品提供
青花驕新推出「仙氣頂級海宴」，每份1,188元。圖／王品提供
「尬鍋」主打台菜風味湯頭搭配上雙主餐組合。圖／王品提供
「尬鍋」主打台菜風味湯頭搭配上雙主餐組合。圖／王品提供
聚北海道鍋物推出購買指定餐點，有機會抽中「整單免費」的優惠。圖／王品提供
聚北海道鍋物推出購買指定餐點，有機會抽中「整單免費」的優惠。圖／王品提供
和牛涮推出打卡、評論送「和牛餃丸三兄弟」的限時活動。圖／王品提供
和牛涮推出打卡、評論送「和牛餃丸三兄弟」的限時活動。圖／王品提供

火鍋 肉多多 套餐

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