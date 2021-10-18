500案內所／台南來了！極鮮鍋物包4大人氣美食限量快閃

還在遺憾今年夏天沒搶到台南謝宅的「台南來了」府城極鮮鍋物包？現在機會來了！因為府城極鮮鍋物包其中的4大人氣美味——小方舟串燒酒場「限定明太子玉子燒」，以及由手工魚餃、手工魚冊、與芋見鮮肉丸所組成的「古早味三料湯」，將於10月23、24日兩天的上午11點至下午5點來到500案內所，進行限時限量快閃，並邀請到人氣插畫家ericoco繪製主視覺，預計每小時限量20份，賣完為止。

「古早味三料湯」是由台南在地最頂級的涮涮鍋餐廳毛房蔥柚鍋，所特別帶給500案內所的獨家限定料理。湯底是選用整隻柴魚的白肉部分削片，再以北海道利尻昆布，搭配毛房無毒蔬果，慢火熬製8小時的昆布柴魚高湯。

其中的「古早味三料」，第一料嚴選台南水仙宮市場手工魚餃，傳統魚餃以人工搗碎、研磨，將魚肉磨細製成外皮，再包覆豬肉，吃起來Q彈有嚼勁。第二料則是手工魚冊，以手打狗母魚漿製成外皮，包捲著清爽的芹菜與豬肉，是台南人火鍋必備。 第三料是毛房最高人氣、讓人吃一口就念念不忘的芋見鮮肉丸，選用新鮮大甲芋頭拌入冷藏究好豚肉漿，再以手工捏製，讓芋頭的鬆軟香氣與豚肉扎實的口感完美交融。小小一碗「古早味三料湯」，精巧地呈現出府城味自慢的火鍋靈魂。

小方舟串燒酒場的「限定明太子玉子燒」，則以香甜滑嫩的有機蛋，搭上料理長秘製的明太子；玉子燒豐厚鬆軟柔嫩多汁，明太子醬經炙燒後鹹香襲人。一口咬下，香甜蛋香混合了明太子的鮮鹹顆粒，在味蕾上不斷舞動，令人欲罷不能。

500案內所／台南來了！謝宅嚴選Ｘ府城極鮮鍋物限時快閃

時間：2021年10月23、24日，上午11點開賣，每小時限量20份，賣完為止

販售內容：小方舟串燒酒場「限定明太子玉子燒」、毛房蔥柚鍋「古早味三料湯」

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00