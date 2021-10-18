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限量60萬份！買夯番薯送甘梅粉 古早味甘梅薯「全家」吃得到

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
甘梅粉新吃法，10月20日期間限定推出，凡單筆消費夯番薯1顆就贈送甘梅粉包1包，全台限量60萬份。圖／全家便利商店提供
甘梅粉新吃法，10月20日期間限定推出，凡單筆消費夯番薯1顆就贈送甘梅粉包1包，全台限量60萬份。圖／全家便利商店提供

鹽酥雞攤的「甘梅薯條」是許多人吃過忘不了的古早味美食，也是到夜市必買的人氣商品，全家便利商店復刻經典美味，以年銷量超過2千萬條的人氣「夯番薯」搭配甘梅粉，推出創意新吃法，讓熟食區商品更多元、更有趣。10月20日起期間限定推出，全台限量60萬份，凡單筆消費夯番薯1顆就贈送甘梅粉包1包，以香甜綿密的地瓜搭配甘甜微酸的梅子粉，可以整顆沾著吃，也可以撥開灑在內部，一口咬下嚐到梅子酸甜滋味後，再來則是地瓜香氣在尾韻散開，地瓜控絕對不能錯過。

近日天氣瞬間降溫，入秋後民眾偏好濃郁風味，全家也順勢推出多款特色新品，適合當作點心、下午茶，想吃鹹食首推「明太子烤雞堡」、「鮮蔬燻雞堡」分別搭配明太子醬及蒜香起司白醬，加熱後香氣十足，讓人食慾大開，售價45元起；甜食則有酸甜清爽的「黑醋栗優格泡芙」，還有抹茶控必吃、風味清新的「星野完全抹茶銅鑼燒」，售價38元起；飲料部分則與法國頂級鮮奶油乳酪品牌Kiri，聯名開發「Kiri起司奶茶」，以法式風味的清爽起司加上濃郁奶茶，無香料、無色素，10月20日至11月20日單件特價30元，任兩件55元。

黑醋栗卡士達，搭配優格鮮奶油，享受秋季莓果的酸甜滋味優格的清爽，售價38元。圖／全家便利商店提供
黑醋栗卡士達，搭配優格鮮奶油，享受秋季莓果的酸甜滋味優格的清爽，售價38元。圖／全家便利商店提供
全家限量開賣經典古早味小吃，夯番薯搭甘梅粉酸甜超涮嘴。圖／全家便利商店提供
全家限量開賣經典古早味小吃，夯番薯搭甘梅粉酸甜超涮嘴。圖／全家便利商店提供
法國頂級鮮奶油乳酪品牌Kiri，聯名開發，以法式風味起司加上濃郁奶茶，10月20日至11月20日單件特價30元，任兩件55元。圖／全家便利商店提供
法國頂級鮮奶油乳酪品牌Kiri，聯名開發，以法式風味起司加上濃郁奶茶，10月20日至11月20日單件特價30元，任兩件55元。圖／全家便利商店提供
長堡夾入切片烤雞腿排，淋上濃郁明太子醬，表面金黃微焦，熱熱吃食慾大開，售價55元。圖／全家便利商店提供
長堡夾入切片烤雞腿排，淋上濃郁明太子醬，表面金黃微焦，熱熱吃食慾大開，售價55元。圖／全家便利商店提供
採用伊藤園抹茶粉製成正宗宇治抹茶風味外皮，加上屏東農產紅豆製成內餡，以及使用抹茶寒天調和的奶油餡，入口甜蜜清新，散發茶韻，售價42元。圖／全家便利商店提供
採用伊藤園抹茶粉製成正宗宇治抹茶風味外皮，加上屏東農產紅豆製成內餡，以及使用抹茶寒天調和的奶油餡，入口甜蜜清新，散發茶韻，售價42元。圖／全家便利商店提供

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