百貨經典／1994年首發至今的大葉高島屋「玫瑰寶寶」

對於百貨來說，似乎不斷變化追求新意才是常態，但有時，反而是一些至今經典不變的事物，讓人感到精神與溫度，以及「這些事物還是沒變，真好」的心情。

在1994年7月試營運、11月正式開幕的台北天母大葉高島屋，承襲日本傳統、高島屋的吉祥物「玫瑰寶寶」，台灣玫瑰寶寶也因應而生，當時玫瑰寶寶首度在台灣亮相即造成話題，深受喜愛，因此每年於周年慶期間，大葉高島屋都會推出新款造型，吸引許多愛好者每年固定收藏。

而高島屋吉祥物「玫瑰寶寶」的誕生過程，前身是來自日本畫家高岡德太郎先生在1959年為日本高島屋所創作的耶誕節裝飾吉祥物「HAPPY寶寶」圖像，直到1962年「唱詩班寶寶」登場，玫瑰寶寶才正式被製作成公仔。玫瑰寶寶的原型是由雕刻家「遠藤松吉」老師製作，他表示，「玫瑰寶寶的魅力與特色在於紅通通的圓潤臉蛋、豐腴的肚子及可愛的翹臀。」至今的玫瑰寶寶仍保留此可愛特徵。

每年、每款的玫瑰寶寶造型、姿勢都不同，並擁有自己的名字並賦予不同意義，因此也更有收藏意義。像是1994年0歲開幕祭典玫瑰寶寶與滿一歲的祭典玫瑰寶寶，同樣的姿勢、同樣的日本祭典服裝造型，分別用黑色和紅色作為開幕區分；2000年分別推出兩款寶寶，一是慶祝天母棒球場落成啟用的6周年慶棒球玫瑰寶寶，另一個是紀念千禧年的21世紀玫瑰寶寶。

2014年為慶祝在台20周年首度推出一對的男女寶寶。2016年推出的22周年慶微笑玫瑰寶寶，該年由台灣大葉集團買回日本股權，開始全權經營，當年玫瑰寶寶比著開心YA的手勢，象徵歡欣迎向未來。2021年則是因疫情反撲，特別推出天燈祈福玫瑰寶寶，天燈上分別寫上「平安」、「健康」，透過玫瑰寶寶傳達期望大家都能平安健康的訊息。

至今玫瑰寶寶每年約生產8,000個至10,000個不等，主要是基於會員們的蒐集習慣，以及維持大葉髙島屋傳統，至今仍持續每年產出屬於當年度獨一無二的玫瑰寶寶。每年製作玫瑰寶寶也是大葉髙島屋的大事，年度玫瑰寶寶由台灣團隊在年初發想，接著設計稿定案交付日本髙島屋，由日本團隊發包黏土坯至左，從製作到裝箱都是由日本髙島屋製作空運來台。

大葉高島屋指出，因為玫瑰寶寶皆是限量款，每年仍會出現沒換到而失落的顧客。不少顧客會跟贈品處的同仁說，家裡有收集展示歷屆的玫瑰寶寶，只獨缺今年了，希望可以再爭取兌換收集。因此，每逢周年慶前夕，就會有收藏者詢問何時推出新款造型？在天母幫等臉書社團，也會出現收藏者互相交換分享的訊息。

●關於玫瑰寶寶的冷知識

日本高島屋至今也每年固定推出玫瑰寶寶嗎？

→至今仍有，只是推出時間並非像台灣在周年慶時推出。

今年是大葉髙島屋27周年，台灣的玫瑰寶寶共推出27款？

→總共是29款，包含了開幕紀念款、2000年千禧年款。

玫瑰寶寶是男生還是女生？