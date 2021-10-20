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搞定不愛刷牙小孩 口腔保健從小養成

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
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要小朋友乖乖刷牙好難？根據統計，3歲小孩的蛀牙率高達六成，牙齒的健康保健，從孩子的幼兒時期就該注意，讓孩子很早就開始蛀牙的原因，常常不是因為愛吃甜食，而是沒有養成正確的刷牙習慣，壞習慣的延續在日積月累下，先從乳牙開始蛀，學齡後，恆齒接著遭殃。

為了培養正確的刷牙觀念及牙齒保健，台灣與紐約專業研發團隊，攜手運用arpha光學科技，打造出一支兒童專用的智能電動牙刷。獨創打卡燈功能，添加小朋友刷牙時的樂趣，培養每天刷牙的好習慣，專利黃光刷頭，可以有效地舒緩幼童牙齦、提高口腔免疫力，全機IPX7防水，安全不怕沾水弄濕，亦通過美國FDA認證，家中寶貝每天使用，家長才能真正安心，專為小朋友貼心設計的球體握柄，更適合兒童的小手抓取。

除此之外，因應不同的年齡及口腔期，產品附有3種刷頭，給予各時期最適當的清潔呵護，解決家長們最棘手的兒童口腔問題，輕鬆陪伴家中小孩一起度過0歲的口腔期至12歲前的換牙期。

圖／有.設計uDesign提供
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還在煩惱家中小朋友蛀牙的問題嗎？「arpha X3兒童智能電動牙刷」是一款專為8個月至12歲大的嬰幼童所設計的電動牙刷，讓小朋友不再害怕牙刷，養成每天刷牙的好習慣。「arpha X3兒童智能電動牙刷」將於10/20在嘖嘖平台開始募資，限時推出59折超早鳥優惠！詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

蛀牙 牙齒

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