搞定不愛刷牙小孩 口腔保健從小養成

要小朋友乖乖刷牙好難？根據統計，3歲小孩的蛀牙率高達六成，牙齒的健康保健，從孩子的幼兒時期就該注意，讓孩子很早就開始蛀牙的原因，常常不是因為愛吃甜食，而是沒有養成正確的刷牙習慣，壞習慣的延續在日積月累下，先從乳牙開始蛀，學齡後，恆齒接著遭殃。

為了培養正確的刷牙觀念及牙齒保健，台灣與紐約專業研發團隊，攜手運用arpha光學科技，打造出一支兒童專用的智能電動牙刷。獨創打卡燈功能，添加小朋友刷牙時的樂趣，培養每天刷牙的好習慣，專利黃光刷頭，可以有效地舒緩幼童牙齦、提高口腔免疫力，全機IPX7防水，安全不怕沾水弄濕，亦通過美國FDA認證，家中寶貝每天使用，家長才能真正安心，專為小朋友貼心設計的球體握柄，更適合兒童的小手抓取。

除此之外，因應不同的年齡及口腔期，產品附有3種刷頭，給予各時期最適當的清潔呵護，解決家長們最棘手的兒童口腔問題，輕鬆陪伴家中小孩一起度過0歲的口腔期至12歲前的換牙期。

圖／有.設計uDesign提供