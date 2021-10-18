提拉米蘇搜查隊出動！酒香濃郁、奶香醇厚 大人小孩都喜歡的口味

著名的義式甜點之一，濃郁的口味讓人愛不釋口！

Out of office 不在辦公室

台北市/信義區

a day 日常生活咖啡

台北市/大安區

AGCT apartment

台北市/大安區

倆男咖啡室

台北市/中山區

Wuli keopi

台中市/中區

往前咖啡店

嘉義市/東區

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