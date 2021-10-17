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UNIX 4U專業修護保濕PPI系列造型夾登台 直捲輕鬆搞定
韓國第一美髮品牌UNIX進軍台灣頂級沙龍市場，推出全新美髮沙龍熱工具－4U專業修護保濕PPI系列，簡單操作、精準造型的特色，提供專業造型師、消費者更好的美髮體驗。
台灣UNIX董事長巫奉聖表示，台灣頂級沙龍服務人均消費萬元起跳，預估光是前25大造型師1年營業額就有10億元商機，但過往僅有染護髮品牌推出相對應產品，硬體工具類的產品少之又少。對設計師職人來說，美髮工具品牌選擇不夠多元，耐用度、使用便利性也不一定能滿足造型師職人的專業需求；對喜愛DIY造型的一般民眾來說，對簡單好上手的專業造型工具接納度也越來越高。觀察到這類趨勢，UNIX近年引進多款價格平實的專業吹風機、熱工具皆大受歡迎，如今4U專業修護保濕PPI系列的推出，除提高造型師職人的工作效率，更讓UNIX成為沙龍市場極少數能提供一系列硬體方案的美髮沙龍品牌。
4U專業修護保濕PPI系列共有離子夾及造型夾，採用獨家PPI塗層，此技術經國內驗證單位審核驗證，有助於完全保留水份，減少使用後髮質損傷外，陶瓷面板更讓溫度傳導變得溫和，手感更加滑順也是系列一大特色，均等壓力技術則可讓受熱均勻更持久，幫助更快速精準完成造型。
另外，首爾延世大學教授實驗亦證明，4U專業修護保濕PPI系列能有效保護染髮、造型後的髮質，讓熱傷害降到最低。造型夾共有7段控溫，從60至200度皆可使用，超大控制範圍滿足不同造型需求，並具快速增、降溫技術，讓造型師護髮時省下替換工具的成本與時間。另外，更貼心提供90分鐘自動關機的安全設計，亦兼顧環保節電。
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