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肉大人復活了！限量推出「酸菜白肉鍋、BBQ烤肉組」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肉大人以「肉到家」新品牌，推出酸菜白肉鍋、棧直火美國BBQ烤肉組。圖／肉到家提供
肉大人以「肉到家」新品牌，推出酸菜白肉鍋、棧直火美國BBQ烤肉組。圖／肉到家提供

曾經被美國紐約時報推薦的火鍋店「肉大人．肉舖火鍋」，在今年7月結束營業，引起粉絲不捨。但肉大人隨後即加入中保無限家團隊，以過去鍋物料理的基礎，在本季推出全新品牌「肉到家」。首波推出限量300組的肉到家禮盒，共有肉大人酸菜白肉火鍋、棧直火美國BBQ烤肉組等兩種選擇，讓民眾在家也能輕鬆品嚐。

肉大人門市過去座落於台北遠企購物商圈，店內提供有昆布柴魚、酸白菜、蒜頭味噌、泡椒麻辣、培根蕃茄鍋等不同口味的鍋底，同時店內搭配日本A5和牛、西班牙伊比利豬、台灣金門黃牛、美國無骨牛小排等不同的肉品。2017年時，更因為登上美國紐約時報，被選為「台北五間最佳食肆」之一，增添許多討論聲量。

納入中保無限家旗下之後，肉大人打造出全新品牌「肉到家」，專針對小家庭、嘗鮮者打造特色調理包。首波推出的酸菜白肉鍋禮盒，以酸白菜湯底為主軸，搭配上究好豬五花肉片、白金山芋香貢丸、盧記手工川丸子、手工蛋餃、名豐凍豆腐等食材，適合1～2人享用，每份899元。

同步登場的棧直火美國BBQ烤肉組，則是內含美國無骨牛小排、美國紐約客肉片、和牛丸子等食材，還有美國紳士BBQ醬，以及能為炭火增添香氣的煙燻櫸木，適合2～3人享用，每套1,699元。業者也預告，未來還將陸續推出肉到家經典、名家監製、名廚和星級主廚聯名系列，目標成為全台家庭的冷凍庫常備品牌。

美國 紐約時報 火鍋

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