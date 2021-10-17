香港網紅設計師Ruby Gloom 用M1 iMac打造虛擬潮流偶像

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
作為Avatar設計師，Ruby認為最有挑戰性之處在於容貌設計：「我很執著五官，因為它主宰一個人的印象觀感，稍稍改變雙眼之間距離，便會大大改變人物的認知個性。」圖／蘋果提供
作為Avatar設計師，Ruby認為最有挑戰性之處在於容貌設計：「我很執著五官，因為它主宰一個人的印象觀感，稍稍改變雙眼之間距離，便會大大改變人物的認知個性。」圖／蘋果提供

大家對「虛擬偶像」的存在已經不陌生，但透過精巧時尚的M1 iMac竟然就能完成強大的運算，打造精緻的虛擬時尚ICON，這是過往設計師們可能從來沒想過的事情。

香港元老級時尚網紅Ruby Gloom，早早就「看破紅塵」，由幕前轉幕後，發現自己其實對平面設計更有興趣，一開始是透過MacBook Air下載3D Program自學，這次，更運用M1 iMac的強大運算力與自身的設計美學，打造出自己的Avatar「Trans-human Ruby9100m」，在打破物理界限的Meta-Universe （超宇宙），展現獨到時尚風格。在疫情時期創作力大爆發的她，在iMac加持下，一口氣推出關聯NFT、甚至跟國際潮流運動品牌推出聯名球鞋，從數位虛擬世界反過來主導真實世界的潮流走向。

Ruby Gloom認為自己是個軟弱的人，所以在設計「Ruby9100m」時刻意大量融入的機械元素，意圖突破自己肉身的限制，包括自信與創作力。而M1 iMac則是現實中Ruby強化自己的終極輔助工具。「iMac超好看！不論是紫、藍、綠色，還搭配成套同色系的巧控鍵盤與滑鼠，好時髦！」主要使用Daz 3D Studio塑造Ruby9100m的她，在首次用M1 iMac安裝軟體時，就已經領略到M1晶片的效能。「Daz 3D Studio是個免費平台，素材逐一收費。我擁有幾千個素材，每個容量都相當大，但下載安裝時竟然只需1小時，快到出乎意料。」而跟過往使用過的所有品牌電腦相比，Ruby也發現M1 iMac的下載速度超快，需要搜尋任何素材，或是將檔案Bridge到其他軟體、編輯時速度都很令人驚奇。

對設計講究至毫釐的Ruby，發現M1 iMac的24吋顯示器對她的工作相當有幫助。「M1 iMac不只螢幕夠大，4.5K Retina顯示器顏色精確細緻，頭髮、皮膚、五官都能精準顯示。」M1 iMac擁有P3廣色域，更可顯示10億個顏色，加上500尼特亮度，畫面色彩絢麗；搭配領先業界的防反光塗層，更增加舒適度及可讀性。

Ruby更發下豪語，「我要用iMac創造一個3D Clothing Collection給Ruby9100m穿」透過科技實現創造品牌的心願。

Ruby許願要用iMac為Ruby9100m創造3D Clothing Collection，透過科技實現創造品牌的心願。圖／蘋果提供
Ruby許願要用iMac為Ruby9100m創造3D Clothing Collection，透過科技實現創造品牌的心願。圖／蘋果提供
香港元老級時尚網紅Ruby Gloom，現在是Avatar設計師。圖／蘋果提供
香港元老級時尚網紅Ruby Gloom，現在是Avatar設計師。圖／蘋果提供
藍、紫、綠色的全新設計M1 iMac，都是Ruby Gloom的最愛配色，她特別欣賞同色系配件的設計。圖／蘋果提供
藍、紫、綠色的全新設計M1 iMac，都是Ruby Gloom的最愛配色，她特別欣賞同色系配件的設計。圖／蘋果提供
在設計Ruby9100m的時候大量融入的機械元素，彷彿突破自己肉身的限制，包括自信與創作力。圖／蘋果提供
在設計Ruby9100m的時候大量融入的機械元素，彷彿突破自己肉身的限制，包括自信與創作力。圖／蘋果提供
M1配備超强勁的8核心CPU，可帶來個人電腦中最快的整合式圖像處理。圖／蘋果提供
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