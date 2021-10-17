療癒萌主比拼！羅技推「貓貓蟲咖波」鍵鼠組陪你上班
上班壓力大，拿出可愛療癒的工作必備週邊科技配件，瞬間大大降低生活厭世感。Logitech羅技再攜手超高人氣療癒萌主「咖波｣，聯手推出「羅技 × 貓貓蟲咖波憑實力軟爛日記」聯名無線滑鼠組合與鍵鼠禮盒組，運用捕捉各種超卡哇伊「咖波式」耍廢哲學的插畫，為煩悶生活帶來滿滿正能量。
其中羅技 × 咖波Pebble M350滑鼠上蓋組共有5款咖波手繪插畫搭配5種色彩仿鵝卵石外型、圓潤光滑的Pebble M350無線滑鼠，讓滑鼠不只是辦公用品，更是軟爛辦公時療癒身心的好萌友。另外還有K580+Pebble M350鍵鼠禮盒組，共有「咖波肚白」 與「狗狗鼻黑」雙色組合，內含超薄便攜、可透過Easy-Switch功能在2個裝置間輕鬆切換的K580多工藍牙鍵盤，及禮盒限定「跳跳咖波」款式Pebble M350無線滑鼠，提供最安靜無聲、舒適流暢的使用者體驗。此外，禮盒內更獨家加贈滿版咖波日常滑鼠墊與背著滑鼠貓蟲的咖波造型鍵盤掛件，全套組合讓你療癒感破表。
另外，Epson也首度攜手超人氣插畫家「Lobster」跨界合作，為Epson Labelworks藍牙標籤機創作10款台灣獨家、期間限定的「懶散兔與啾先生」精美圖框，讓不拘小節的懶散兔與謹慎勤勞的啾先生化身生活收納小幫手，為生活增添小巧思。用戶可藉由Epson藍牙標籤機LW-600P或LW-C410搭配Epson iLabel App，將「懶散兔與啾先生」限定圖框下載後，列印製作成迷人可愛的標籤，融入日常生活之中，無論是私密的手帳美化、居家用品及衣物的標示、卡片及禮品的裝飾等，並提供不同材質、尺寸、色彩並符合RoHS標準，多達百種原廠標籤貼紙的選擇，新購買者更可上Epson官網登錄升級標籤機保固年限，輕鬆打造安心、可愛療癒且井然有序的品味生活。
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