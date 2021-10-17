療癒萌主比拼！羅技推「貓貓蟲咖波」鍵鼠組陪你上班

上班壓力大，拿出可愛療癒的工作必備週邊科技配件，瞬間大大降低生活厭世感。Logitech羅技再攜手超高人氣療癒萌主「咖波｣，聯手推出「羅技 × 貓貓蟲咖波憑實力軟爛日記」聯名無線滑鼠組合與鍵鼠禮盒組，運用捕捉各種超卡哇伊「咖波式」耍廢哲學的插畫，為煩悶生活帶來滿滿正能量。

其中羅技 × 咖波Pebble M350滑鼠上蓋組共有5款咖波手繪插畫搭配5種色彩仿鵝卵石外型、圓潤光滑的Pebble M350無線滑鼠，讓滑鼠不只是辦公用品，更是軟爛辦公時療癒身心的好萌友。另外還有K580+Pebble M350鍵鼠禮盒組，共有「咖波肚白」 與「狗狗鼻黑」雙色組合，內含超薄便攜、可透過Easy-Switch功能在2個裝置間輕鬆切換的K580多工藍牙鍵盤，及禮盒限定「跳跳咖波」款式Pebble M350無線滑鼠，提供最安靜無聲、舒適流暢的使用者體驗。此外，禮盒內更獨家加贈滿版咖波日常滑鼠墊與背著滑鼠貓蟲的咖波造型鍵盤掛件，全套組合讓你療癒感破表。