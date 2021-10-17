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三週學員破3000！米其林星廚林明健線上廚藝課開催

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
連續四年獲得米其林一星的LONGTAIL主廚林明健，開設台灣首堂由米其林星級主廚規劃的線上廚藝課程。圖／學籽文創提供。
連續四年獲得米其林一星的LONGTAIL主廚林明健，開設台灣首堂由米其林星級主廚規劃的線上廚藝課程。圖／學籽文創提供。

想做日式茶碗蒸，蛋與水的比例怎麼拿捏？最近流行生麵義大利麵，如何把家裡的麵粉變成麵條？在生活風格線上教育品牌「學籽」與連續四年獲米其林一星的LONGTAIL主廚林明健（Kin）所攜手合作的線上廚藝課程中，以上疑問都能得到示範與解答。

課程一上線短短三週內，即超過3000位學員報名，為回饋學員熱烈支持，Chef Kin額外解鎖教學4款下酒小菜，以相同價格提供更豐富的課程內容，在正式開課前（至2021年12月9日止），皆享有購課優惠。

主廚林明健這一套線上廚藝課程，主打在家中就能做出美味星級料理，課程應用的食材日常生活中皆容易取得，超市與市場都能買到；課程內容從基礎刀工、香草香料認識到各種實用烹飪技法，依西餐出餐順序，規劃包含開胃小點、冷前菜、熱前菜、主菜、甜點，共計12道料理、10款百搭醬料的完整教學，甚至連LONGTAIL的招牌料理印度香料炸雞、無花果吐司也涵蓋其中。

林明健主廚期望透過線上課程，為居家餐桌帶來全新的飲食體驗，打破米其林料理給人遙遠的距離感，用愉快的心情享受料理過程和品嚐美食的樂趣，傳遞「Have Fun！」的料理精神。

台灣生活風格線上教育品牌「學籽」於2020年創立，專注於提供質感生活提案的高品質學習內容。至今與米其林餐廳LONGTAIL、東區知名酒吧Fourplay、台北指標性甜點店WUnique、義式冰淇淋頂尖品牌 Double V、板橋個性甜點店稻町森、日香吐司武子靖等業界頂尖主廚，聯手打造線上課程，將台灣飲食文化以不同形式傳遞給大眾。

開胃小點「日式鮭魚卵茶碗蒸」。圖／學籽文創提供。
開胃小點「日式鮭魚卵茶碗蒸」。圖／學籽文創提供。
主菜「中卷海膽義大利麵」。圖／學籽文創提供。
主菜「中卷海膽義大利麵」。圖／學籽文創提供。
線上課程內容包括12道料理與10款百搭醬料。圖／學籽文創提供。
線上課程內容包括12道料理與10款百搭醬料。圖／學籽文創提供。
熱前菜「鮮蝦雲吞佐甜酸醬」。圖／學籽文創提供。
熱前菜「鮮蝦雲吞佐甜酸醬」。圖／學籽文創提供。
主菜「香煎肋眼牛排佐非洲辣醬」。圖／學籽文創提供。
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林明健主廚於濱江市場採購食材。圖／學籽文創提供。
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甜點「楊枝甘露椰香奶酪」。圖／學籽文創提供。
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