慕赫限量星級餐酒饗宴 首波攜手米其林一星餐廳山海樓

2021米其林指南官方威士忌合作夥伴慕赫（Mortlach），推出「慕星計畫」星級餐酒饗宴，首波攜手榮獲米其林一星、綠星的「山海樓」，開啟酩家品味摘星之路。

「慕星計畫」是蘇格蘭威士忌品牌慕赫（Mortlach）的全新企畫，以米其林官方首選威士忌，陸續與多家星級餐廳聯手，展開系列的餐酒饗宴計畫，邀請各界募星的饕客們，一同體驗慕赫與米其林主廚們為料理帶來的新火花。活動即日起至2022年6月30日止，凡參加「慕星計畫」者，便有機會入席2022年米其林摘星晚宴。

本次「慕星計畫」推出的慕赫聯乘山海樓限定套餐中，多道料理皆以慕赫單一麥芽威士忌入菜──以慕赫16年的極致雪莉甜美、慕赫18年醇厚木質香融入道道經典的台灣料理，演繹記憶中的老味道。

亮點菜色包含「山海豪華拼盤」中的慕赫18年釀醉蝦，以慕赫18年取代紹興酒入菜浸製，去除尾韻的酸，並延續酒的香氣，保留傳統紹興醉蝦的做法，卻同時擁有截然不同的嶄新風味。

「慕赫18年烤烏魚子」則選自高雄梓官鄉的野生烏魚子，炭烤前沾以慕赫18年提味，外表香酥，內層綿密略帶黏牙感，並帶有木質香氣昇華後的烏魚子烤香。

而「慕赫16年蓬萊牛肉」的靈感，源自於蓬萊閣食譜中的桔汁牛肉，山海樓則以本土黃牛肋排添加慕赫16年長時間熬煮入味，並佐以橄欖油嫩煎青蔥，淋上脆梅與鳳梨等水果熬煮的牛骨醬汁，以果物的酸甜帶出牛肉的鮮嫩多汁與慕赫威士忌酒香。

「慕赫18年藥膳鮑魚」則將來自東北角的野生鮑魚浸泡於獨家秘製的藥膳方及慕赫18年威士忌入味，再以雞高湯與慕赫18年蒸煮，除了口感飽滿厚實，更提點出海味的鮮甜。

即日起至2021年11月25日至山海樓預約享用慕赫限定套餐（每人2,350+10%），即享慕赫16年與18年試飲酒各乙杯。預約專線請洽：02-2351-3345。了解慕星計畫更多更多細節資訊：https://bit.ly/3A7lYpR

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