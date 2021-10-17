一秒穿越到東京！全台首家日本直營精釀啤酒餐酒館來了

來自日本山梨縣小菅村，以知名精釀啤酒品牌——Far Yeast東京系列在國際享有高人氣的Far Yeast Brewing株式会社，正式在台北開設首家海外直營店舖源流台灣精釀啤酒餐酒館（Far Yeast Taiwan Craftbeer Gastropub），成為該公司旗下繼東京五反田、靜岡熱海、福岡後第四家直營店，同時也是全台第一家純日系精釀啤酒餐酒館。

延續日本店鋪風格，以一次可輕鬆品飲多款啤酒風味差異的Beer Flight啤酒拼盤為概念，店鋪設置15支啤酒龍頭，透過Tap Beer拉霸型態供應桶裝的Far Yeast源流、KAGUA馨和兩大品牌。此外，店鋪也帶來宛如客座般不斷更新精選的日本志賀高原、伊勢角屋、箕面啤酒、Y.Market等限量精釀啤酒，拉霸啤酒單杯價格從220～680元不等。

搭配啤酒享用的下酒菜，則以「和」為元素彰顯日本風情，集結日本店鋪人氣菜、台灣店限定等20道以上當代和食餐點，價格從90元～1280元間的下酒菜，以及1,280元的頂級日本和牛牛排皆有，滿足在疫情期間仍無法前往日本旅遊的遺憾。

此次為了讓台灣消費者也能感受啤酒原有風味，特別選擇講究從釀製溫度管理、不經殺菌等減少裝瓶過程影響風味的新鮮桶裝啤酒供應。為了展現精釀啤酒的風味，在倒啤酒時也會減少啤酒泡沫的產生，避免啤酒泡沫掩蓋了原有香氣。

酒款囊括了常見的比利時季節啤酒風格（Saison）、經典的印度淡艾爾（India Pale Ale）、風味溫和的英式金黃艾爾（Golden Ale）、酒體色澤深黑的斯陶特（Stout）等多元風格，每一款拉霸啤酒皆能在點餐前免費試喝，如果想一次比較不同風味，店鋪也有超壯觀、集結10款拉霸啤酒的「啤酒塔（1200元）」可選擇。

主推的「Far Yeast東京系列」，以宛如東京給人的高級、洗鍊印象設定，具強烈氣泡，混搭著柑菊與花草香微酸風格的「源流東京白啤酒」、充滿熱帶水果香氣且清爽的「源流東京金啤酒」，以及入口飽滿滑順，有著麥芽餅乾氣息般苦韻平衡的「源流東京印度淡艾爾啤酒」，皆是首次來店不可錯過的經典人氣款。

為了慶祝台灣首店開幕，Far Yeast Brewing 株式会社邀請台灣精釀啤酒品牌UGLY HALF BEER 酉鬼啤酒聯名合作，以交換對方國家的代表性水果釀製。在日本，日方選用台灣荔枝釀製的「Far Yeast Lychee Haze」，以獨特啤酒花突顯出荔枝的柔和香甜，於日本販售。而在台灣，酉鬼啤酒以日本柚子詮釋出爽快的「柚子沙瓦 Hazy IPA」於台北店鋪販售，建立起啤酒世界的台日友好。

下酒菜、一品料理單道價格在90元～1280元間，除有使用剩餘啤酒燉煮的「台灣產豬肉啤酒角煮」、搭配和風醬油與洋芥末等多重吃法的「日本和牛牛排」主餐之外，午餐期間亦有添入啤酒熬煮的「啤酒入咖哩飯」，以及外觀有如雲朵般鬆軟可愛，概念源自於日本人人都喜愛的生蛋拌飯所創新詮釋的台灣限定菜色「雲蛋TKG」飽足選項。

成立於2011年的Far Yeast Brewing 株式会社，以傳統融合現代技術為講究的精釀啤酒品牌，致力於地方共生等多種社會議題的「Far Yeast東京系列」主要誕生於擁有乾淨水源多摩源流流經的山梨小菅・源流醸造所釀製，目前銷售至新加坡、韓國、泰國、法國、英國、美國等共25個國家。

◎Far Yeast Taiwan Craftbeer Gastropub 源流台灣精釀啤酒餐酒館

．電話：（02）2776-2877

．地址：台北市大安區光復南路322號（捷運國父紀念館站2號出口步行4分鐘）

．營業時間：（週末營業時間待開幕後調整，無公休日）

．11:30～14:30（最後點餐時間14：00）

．17:30～24:00（最後點餐時間23：30）

．座席：最大28席次（一樓12座位、二樓10座位，戶外6座位）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康