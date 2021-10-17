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比日本人更快入手！親民價買高端潮牌UNDERCOVER聯名GU
UNIQLO的姐妹品牌GU宣告，再度與高端潮牌UNDERCOVER合作，推出秋冬聯名款。此次同樣提供了男、女裝以配件之外，更有設計師高橋盾創作的原創公仔，讓潮流迷都引頸期盼。但更令人興奮的是，台灣將搶先日本於10月22日開賣，讓消費者以親民價格入手設計師品味。
今年春夏，平價時尚品牌GU跨界UNDERCOVER與迪士尼，就引起時裝迷與潮流迷的高度關注，上市之後也一如預期的熱賣。當時大型店鋪、官網同時開賣，每人限購兩件，因此衍生出許多「代買」服務，成為少數能讓潮流迷和時尚迷都在討論的聯名。而品牌設計師，今年52歲的高橋盾，早在學生時代就創立了UNDERCOVER，在當時被認定為「裏原宿」風格發跡的店家中販售。因此即便日後，與藤原浩、Nigo等人自創的潮牌走上不同的發展方向，UNDERCOVER和潮流界的關係仍是密不可分。
雙方再度合作，不僅有男、女裝和家居服，更加入了童裝系列，一共多達51款。男裝系列中，最值得關注的就是UNDERCOVER招牌暗黑系印花的運用，以及夾層大衣、異材質拼接設計，充滿展現了品牌融合街頭元素的精髓。女裝部分的緹花高領針織衫、拼接上衣和印花連身裙，帶有復古的時代感，更是UNDERCOVER所擅長的風格。但備受潮流迷注目的就是首次推出原創公仔，讓喜愛品牌的人得以收藏。值得一提的是，看好台灣市場，GU還讓這系列搶先日本開賣，並針對網路、直營門市推出不同限定商品，滿足不同客群。
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