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比日本人更快入手！親民價買高端潮牌UNDERCOVER聯名GU

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU宣告再度與高端潮牌UNDERCOVER合作，推出秋冬聯名款。圖／GU提供
GU宣告再度與高端潮牌UNDERCOVER合作，推出秋冬聯名款。圖／GU提供

UNIQLO的姐妹品牌GU宣告，再度與高端潮牌UNDERCOVER合作，推出秋冬聯名款。此次同樣提供了男、女裝以配件之外，更有設計師高橋盾創作的原創公仔，讓潮流迷都引頸期盼。但更令人興奮的是，台灣將搶先日本於10月22日開賣，讓消費者以親民價格入手設計師品味。

今年春夏，平價時尚品牌GU跨界UNDERCOVER與迪士尼，就引起時裝迷與潮流迷的高度關注，上市之後也一如預期的熱賣。當時大型店鋪、官網同時開賣，每人限購兩件，因此衍生出許多「代買」服務，成為少數能讓潮流迷和時尚迷都在討論的聯名。而品牌設計師，今年52歲的高橋盾，早在學生時代就創立了UNDERCOVER，在當時被認定為「裏原宿」風格發跡的店家中販售。因此即便日後，與藤原浩、Nigo等人自創的潮牌走上不同的發展方向，UNDERCOVER和潮流界的關係仍是密不可分。

雙方再度合作，不僅有男、女裝和家居服，更加入了童裝系列，一共多達51款。男裝系列中，最值得關注的就是UNDERCOVER招牌暗黑系印花的運用，以及夾層大衣、異材質拼接設計，充滿展現了品牌融合街頭元素的精髓。女裝部分的緹花高領針織衫、拼接上衣和印花連身裙，帶有復古的時代感，更是UNDERCOVER所擅長的風格。但備受潮流迷注目的就是首次推出原創公仔，讓喜愛品牌的人得以收藏。值得一提的是，看好台灣市場，GU還讓這系列搶先日本開賣，並針對網路、直營門市推出不同限定商品，滿足不同客群。

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝緹花針織衫990元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝緹花針織衫990元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝寬版背後抓皺大衣2,490元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝寬版背後抓皺大衣2,490元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝絨毛拉鍊外套1,790元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝絨毛拉鍊外套1,790元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝側邊彈性靴1,990元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝側邊彈性靴1,990元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列人造毛小包590元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列人造毛小包590元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝重磅印花T恤890元。 圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝重磅印花T恤890元。 圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列原創公仔990元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列原創公仔990元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝緞帶蝴蝶結燈芯絨寬褲1,490元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝緞帶蝴蝶結燈芯絨寬褲1,490元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝麥爾登針織輕便褲1,490元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝麥爾登針織輕便褲1,490元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝拼接上衣1,490元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝拼接上衣1,490元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝重磅印花休閒連帽上衣1,490元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝重磅印花休閒連帽上衣1,490元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝緹花高領針織衫990元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝緹花高領針織衫990元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝格紋針織長版上衣1,790元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝格紋針織長版上衣1,790元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝夾層大衣2,990元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝夾層大衣2,990元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝夾層菱格壓紋外套1,990元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝夾層菱格壓紋外套1,990元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝厚底繫帶靴$1,790元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝厚底繫帶靴$1,790元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列男裝帆布運動鞋1,790元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列男裝帆布運動鞋1,790元。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER聯名系列女裝迷你錢包890元。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER聯名系列女裝迷你錢包890元。圖／GU提供

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