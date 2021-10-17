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孫芸芸用辣腿照秀新包 BV人氣款加上金球更俏皮！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG
孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG

義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）近年來推出許多熱門包款，都擁有在IG洗版的高人氣，如Cassette系列就是代表，將品牌標誌性的皮革編織紋路放大，長方形的外觀極具現代感。而其中帶蓬度的Padded Cassette，棉花糖般的外觀更是深受年輕消費者歡迎。

繼之前推出金屬鍊帶背帶款的Chain Cassette系列之後，今年秋冬，Cassette系列除了渲染上飽和濃郁的葡萄紫、電波藍、棒棒糖粉色之外，創意總監Daniel Lee更在鍊帶上加入金色圓球裝飾，與品牌的珠寶相互呼應，增添俏皮可愛的精緻感。孫芸芸之前就曾曬出自己的白色新款，金球細節更搶眼。

除了Cassette系列之外，Daniel Lee當初為BV打造出的第一款熱賣包Pouch系列，在秋冬同樣也推出了金色圓球裝飾背帶款，搭配漆皮材質展現更年輕前衛的未來感，也不失華麗風格。

孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG
孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG
Mini Pouch黑色漆皮迷你雲朵包，67,300元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch黑色漆皮迷你雲朵包，67,300元。圖／Bottega Veneta提供
今年秋冬，Cassette系列渲染上飽和濃郁色調。圖／Bottega Veneta提供
今年秋冬，Cassette系列渲染上飽和濃郁色調。圖／Bottega Veneta提供
Chain Cassette金球鍊帶包（桃粉），14萬9,300元。圖／Bottega Veneta提供
Chain Cassette金球鍊帶包（桃粉），14萬9,300元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮側背包，97,000元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮側背包，97,000元。圖／Bottega Veneta提供
孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG
孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG
Mini Pouch電波藍漆皮迷你雲朵包，67,300元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch電波藍漆皮迷你雲朵包，67,300元。圖／Bottega Veneta提供
Chain Cassette金球鍊帶包（白），14萬9,300元。圖／Bottega Veneta提供
Chain Cassette金球鍊帶包（白），14萬9,300元。圖／Bottega Veneta提供
孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG
孫芸芸之前就曾曬出Chain Cassette金球鍊帶包。圖／摘自IG

品牌 義大利

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