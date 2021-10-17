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孫芸芸用辣腿照秀新包 BV人氣款加上金球更俏皮！
義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）近年來推出許多熱門包款，都擁有在IG洗版的高人氣，如Cassette系列就是代表，將品牌標誌性的皮革編織紋路放大，長方形的外觀極具現代感。而其中帶蓬度的Padded Cassette，棉花糖般的外觀更是深受年輕消費者歡迎。
繼之前推出金屬鍊帶背帶款的Chain Cassette系列之後，今年秋冬，Cassette系列除了渲染上飽和濃郁的葡萄紫、電波藍、棒棒糖粉色之外，創意總監Daniel Lee更在鍊帶上加入金色圓球裝飾，與品牌的珠寶相互呼應，增添俏皮可愛的精緻感。孫芸芸之前就曾曬出自己的白色新款，金球細節更搶眼。
除了Cassette系列之外，Daniel Lee當初為BV打造出的第一款熱賣包Pouch系列，在秋冬同樣也推出了金色圓球裝飾背帶款，搭配漆皮材質展現更年輕前衛的未來感，也不失華麗風格。
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