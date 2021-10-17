鞋側、鞋底都有「CD」logo 新款DIOR B30運動鞋好帥氣

今年秋冬又有不少新款時尚休閒運動鞋登場，並結合品牌標誌性的logo設計，打造出復古繁複或是簡約俐落風格的新鞋款，提供男性造型更多搭配變化選擇。

DIOR推出全新B30運動鞋，是男裝創意總監Kim Jones為即將跨越至2022年的春季男裝做暖身之作。鞋身以極具時代感的曲線輪廓結合新穎大膽設計，使用高科技面料如超細纖維與網狀面料，更有彈性與輕盈感。考究的CＤ標誌源引當代法國美學，如飛機展翼般流線對稱呈現於鞋身兩側、鞋跟和鞋底，讓整體外型兼容優雅與動感。全系列包含黑色、米色、灰色、青檸綠、橄欖綠可選擇。