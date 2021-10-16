超人氣！噴香「時寓」牛肉麵、神秘私宅「黑山咖啡」、插畫市集 在500案內所同步登場

由青年媒體《500輯》開設的期間限定店「500案內所」，10月16日快閃名店由推出「時寓」、預約制私宅「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」出攤，此外，還有4位插畫家進駐微型市集，包括現場繪製、塔羅卜卦等，整日人潮不斷，基隆市政府都市發展處處長徐燕興即在參觀時表示，「很驚喜的是70歲的聯合報體系可以這麼靠近年輕人，透過500案內所週週都有活動，在社群精準推廣，吸引遠道而來的遊客。」 基隆市政府都市發展處處長徐燕興對於500案內所在社群推廣的精準度感到驚艷。記者王聰賢／攝影 印花樂inBlooom設計總監Ama表示，500案內所讓更多消費者深度體驗質感生活。記者王聰賢／攝影 焦糖哥哥到朋友的「時寓」快閃店品嘗相麻牛肉乾麵。記者王聰賢／攝影 Cartier卡地亞行銷總監陳心涵在現場直呼「超用心！」。記者王聰賢／攝影

Cartier卡地亞行銷總監陳心涵對於「500案內所」的成果感到驕傲，她表示，「『500輯』以平面媒體的形式開創，現在已延伸出2020年的『500趴』，以及全新『500案內所』，讓人感覺超用心！把這麼多藝術創作者聚在一起，也將報紙的老派穩重轉化為新的面貌來面對年輕人，很有活力、創造力。」印花樂inBlooom設計總監Ama說，「『500案內所』展現了《500輯》的紙本價值，將設計與美學變得立體化，也讓更多消費者深度體驗質感生活。」 「時寓」限量50份的「500案內所限定版」香麻牛肉乾麵。記者王聰賢／攝影 「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」帶來滋味美妙的多款手沖咖啡。記者王聰賢／攝影

日前因疫情暫歇的人氣牛肉麵名店「時寓」，帶來限量50份的「500案內所限定版」香麻牛肉乾麵、醬燒嫩豬肝、以及梅酒SAWA，老闆好友焦糖哥哥也前來捧場，表示他在焦頭爛額撰寫論文之中，特地來吃碗麵。住天母的趙小姐開心的買了一整大袋，還有遠道從新竹而來的李小姐，訂了12包冷凍包牛肉麵，她表示想念「時寓」的牛肉麵，看到「500案內所」可預訂宅配，立刻和先生從新竹奔來現場預購。日常低調隱身的「黑山咖啡Mountain : b Coffee Roasters」，讓許多慕名而來的咖啡友邊喝邊開心地聊起來，店主小佑表示咖啡豆、掛耳包比預期暢銷。 「小高潮色計事務所」以旅行、動物、情慾為主的鑰匙圈微ㄎ ㄧ ㄤ而有趣。記者王聰賢／攝影 「卡牌藝術家」Sophia Ji的手繪塔羅撲克牌和占卜圖卡，都具有神秘的異國情調。記者王聰賢／攝影 「zitostudio工作室」許匡匡以《小王子》授權的紙膠帶為亮點商品。記者王聰賢／攝影 「YUMI YOU SLOW STUDIO慢游室」特地為500案內所搬來扭蛋機，胸章開瓶器相當別緻。記者王聰賢／攝影