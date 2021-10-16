向N°5百年傳奇致敬！香奈兒推聖誕彩妝限定色號、包裝

為向N°5的百年傳奇致敬，香奈兒「2021聖誕限量彩妝系列」，就從N°5香水中找到靈感，經典N°5香水的琥珀色，成為迷人的眼妝與頰彩，而經典紅唇與紅色指甲油，展現出女人最自信迷人的一面，創造出絕佳活力感，迎接年底的節慶氛圍。

還是得要戴上口罩時，眼妝更顯重要，限量N°5 典藏四色眼影，以N°5的香水瓶造型、符碼作為眼影浮雕，色澤包括琥珀色、象牙白等，都讓人聯想起N°5香水、N°5 L'EAU 清新晨露淡香水，與墨黑色、金燦白，可單擦或疊擦，展現獨特的個人魅力。香奈兒緞光絲柔眼影露則有2款新色，將液態眼彩結合細緻金粉，以琥珀色或微黑色，能分別營造出華麗或神秘的魅力。

唇膏控則不能錯過香奈兒超炫耀 N°5 唇膏，限量管身上有著金色數字5的浮雕設計，主打#147經典，是明亮的紅色，紅唇最能彰顯女人的魅力，#157傳奇為石榴紅，也是全新色，一抹就讓自信上身。

打造出光澤感的肌膚，香奈兒流金亮顏露含有聚光色素微粒，讓臉部勻亮清透，新推出象牙白色，一上臉展現出星光般的頂級質感。香奈兒水潤聚光棒則有香檳金新色，在陽光下能折射出迷人的臉龐光彩，方便攜帶能全日補妝。