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冰球王子助陣 「最年輕隊長」Nico Hischier加盟寶齊萊

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）宣布：邀請瑞士國家冰球聯盟的運動明星Nico Hischier成為品牌形象代言人，也是近期繼與瑞士名筆品牌「卡達」結盟之外，另一次的雙瑞士聯名。圖 / 寶齊萊提供（合成圖）
瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）宣布：邀請瑞士國家冰球聯盟的運動明星Nico Hischier成為品牌形象代言人，也是近期繼與瑞士名筆品牌「卡達」結盟之外，另一次的雙瑞士聯名。圖 / 寶齊萊提供（合成圖）

雖然在台灣的知名度不若棒球、籃球、網球來得高，但在冰上高速移動的曲棍球，卻是歐美熱衷的人氣運動。瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）宣布：邀請瑞士國家冰球聯盟的運動明星Nico Hischier成為品牌形象代言人，也是繼與瑞士名筆品牌「卡達」結盟之外，另一次的雙瑞士聯名。

Nico Hischier在2021年賽季之初即被任命為新澤西魔鬼隊（New Jersey Devils）的隊長，並以22歲之姿成為目前國家冰球聯盟比賽中最年輕的隊長。原因除了他在2017年國家冰球聯盟選秀大會上成為首位第一輪就被選中的瑞士球員，其後並幫助新澤西魔鬼隊重返睽違六年的季後賽，Nico Hischier並曾表瑞士參加了最近兩屆國際冰球總會（International Ice Hockey Federation）的世界錦標賽，是該運動領域的明日之星。

寶齊萊全球行政總裁Sascha Moeri表示，Nico Hischier紮根瑞士卻四海為家，讓他聯想到品牌創辦人在130多年前於瑞士琉森開設了第一間專門店，「他的敢作敢為最終讓他的名字走向了全世界。而Nico Hischier也有著同樣的經歷，身上有著他的影子。」除了在最新宣傳視覺中戴上寶齊萊的Manero飛返計時碼表，Nico Hischier本人則表示，很高興能與一個瑞士品牌合作，「這個大家庭中的每位成員都對自己的工作充滿熱情，致力於追求卓越和精確。這讓我在寶齊萊找到家的感覺，同時我也非常喜歡他們的腕表！」

創立於1888年的寶齊萊（Carl F. Bucherer），以瑞士琉森為精神象徵地，除了日前與瑞士筆具品牌Caran d'Ache合作推出套組，品牌也是瑞士琉森音樂節的官方贊助廠商。而在集團化、跨國經營的時代，寶齊萊更是少數仍維持家族經營的瑞士製表品牌之一，展現瑞士製表的獨立精神，現則由創始家族第三代傳人Jörg G. Bucherer掌舵營運。

最新形象視覺中，Nico Hischier戴上的寶齊萊Manero飛返計時碼表，價格店洽。圖 / 寶齊萊提供
最新形象視覺中，Nico Hischier戴上的寶齊萊Manero飛返計時碼表，價格店洽。圖 / 寶齊萊提供
Nico Hischier以22歲之姿成為國家冰球聯盟比賽中最年輕的隊長，儼然是冰上曲棍球領域的明日之星。圖 / 寶齊萊提供
Nico Hischier以22歲之姿成為國家冰球聯盟比賽中最年輕的隊長，儼然是冰上曲棍球領域的明日之星。圖 / 寶齊萊提供
出身瑞士的Nico Hischier，與來自琉森的寶齊萊，是一次純正瑞士DNA的雙重結盟。圖 / 寶齊萊提供
出身瑞士的Nico Hischier，與來自琉森的寶齊萊，是一次純正瑞士DNA的雙重結盟。圖 / 寶齊萊提供

瑞士 品牌 卡達

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