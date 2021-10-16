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必收藏！香奈兒推N°5百年絕美倒數日曆、限量典藏香水

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒N°5百年至臻典藏香水（限量）／100ml／6,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻典藏香水（限量）／100ml／6,280元。圖／香奈兒提供

史上最傳奇的香水，莫過於香奈兒N°5香水，2021年迎來問世百年，橫跨100年的時間，N°5為女人帶來自信與大膽的特質，至今仍影響世代女人。香奈兒為歡慶N°5百年，年底節慶之際，首度推出「香奈兒N°5百年至臻倒數日曆」，從5至31的27個方盒，每格打開都是最佳驚喜，外型即以N°5簡約瓶身為造型，值得收藏；另也推出N°5百年至臻典藏香水，換上全新標籤與包裝，更加入永續思維，下一個百年，N°5依舊是傳奇香水的唯一代名詞。

一提到N°5，每個人都有說不完的故事，迷人華麗的香味，讓人一聞難忘，極簡瓶身與N°5的獨特數字符碼，都來自於1921年時，香奈兒女士構思香水時的巧思，完美體現出大膽突破的最佳精神。

香奈兒N°5百年，因此推出的倒數日曆，以白色為主要色系，如同藝術品般精緻，呼應N°5從5開始的倒數方格，到31，也是香奈兒女士故居「康朋街31號」的呼應。

日曆中共有27款精選作品，包括一瓶N°5典藏香水、有著5為設計概念的限量版香奈兒超炫耀N°5唇膏、紅色的香奈兒時尚恆采指甲油等，還有如數字5的符碼手鍊、專屬耶誕雪花球、致敬N°5香氛的限定創作，絕對是N°5粉絲必收藏的逸品，即日起在全台指定櫃點、線上美妝店開賣。

另一限量的香奈兒N°5百年至臻典藏香水，呼應其極簡設計，但加入更多永續思維，瓶身與獲頒法國「活文化遺產企業」的玻璃世家POCHET du COURVAL合作，創作出再生玻璃的瓶身，但同樣淨透無瑕。

白色瓶身包裝使用可生物分解的紙漿，滑順手感也能保護香水，典藏香水的瓶身印標，則加入金色的5號符碼，另款則是香奈兒清新晨露淡香水，瓶身印標則以銀色5號符碼設計，創造出獨特的收藏價值。

香奈兒N°5百年至臻倒數日曆（內含27件物品）／24,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆（內含27件物品）／24,500元。圖／香奈兒提供
歡慶N°5百年，香奈兒推出N°5百年至臻倒數日曆、N°5百年至臻典藏香水。圖／香奈兒提供
歡慶N°5百年，香奈兒推出N°5百年至臻倒數日曆、N°5百年至臻典藏香水。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆，共有27格可以倒數。記者劉小川／攝影
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆，共有27格可以倒數。記者劉小川／攝影
香奈兒推出「N°5百年至臻典藏香水」（左）、「N°5百年至臻清新晨露淡香水」。圖／香奈兒提供
香奈兒推出「N°5百年至臻典藏香水」（左）、「N°5百年至臻清新晨露淡香水」。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆（內含27件物品）／24,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆（內含27件物品）／24,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆中，還有以N°5為靈感的小配飾。記者劉小川／攝影
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆中，還有以N°5為靈感的小配飾。記者劉小川／攝影
香奈兒N°5百年至臻清新晨露淡香水／100ml ／6,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻清新晨露淡香水／100ml ／6,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆中，包括專屬耶誕雪花球。記者劉小川／攝影
香奈兒N°5百年至臻倒數日曆中，包括專屬耶誕雪花球。記者劉小川／攝影
香奈兒N°5歡慶問世百年。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5歡慶問世百年。圖／香奈兒提供

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