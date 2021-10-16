冬瓜控注意！Red Bull X CoCo都可「飛天瓜牛」新口味

清香、鮮甜的冬瓜，堪稱是最有台式精神的風味之一。提神飲料Red Bull看準在地化精神，與手搖飲知名品牌CoCo合作，推出一款「Red Bull飛天瓜牛」，翻玩經典台式調飲「檸檬冬瓜露」，帶來舌尖的新奇體驗。

檸檬的清香與微酸，加上冬瓜的甜味，組成台灣人風味記憶裡最庶民的一款回憶。CoCo都可首次嘗試飲品聯名，邀請Red Bull一同翻玩台味經典飲料，將檸檬冬瓜露為基底，再加入整罐Red Bull能量飲料，變身一款活力滿滿的能量系調飲「Red Bull飛天瓜牛」。其口味上保留了冬瓜清香與檸檬酸氣，而經典Red Bull也帶有蜂蜜的甜感與氣泡，堪稱一次「台」西合璧。