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冬瓜控注意！Red Bull X CoCo都可「飛天瓜牛」新口味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全台CoCo都可門市將自即日起陸續開售「飛天瓜牛」，單杯訂價75元，透過「都可訂」線上訂購，還可再享5元折扣。圖 / Red Bull提供
全台CoCo都可門市將自即日起陸續開售「飛天瓜牛」，單杯訂價75元，透過「都可訂」線上訂購，還可再享5元折扣。圖 / Red Bull提供

清香、鮮甜的冬瓜，堪稱是最有台式精神的風味之一。提神飲料Red Bull看準在地化精神，與手搖飲知名品牌CoCo合作，推出一款「Red Bull飛天瓜牛」，翻玩經典台式調飲「檸檬冬瓜露」，帶來舌尖的新奇體驗。

檸檬的清香與微酸，加上冬瓜的甜味，組成台灣人風味記憶裡最庶民的一款回憶。CoCo都可首次嘗試飲品聯名，邀請Red Bull一同翻玩台味經典飲料，將檸檬冬瓜露為基底，再加入整罐Red Bull能量飲料，變身一款活力滿滿的能量系調飲「Red Bull飛天瓜牛」。其口味上保留了冬瓜清香與檸檬酸氣，而經典Red Bull也帶有蜂蜜的甜感與氣泡，堪稱一次「台」西合璧。

全台CoCo都可門市將自即日起陸續開售「飛天瓜牛」，單杯訂價75元，如選擇全糖，總熱量為54.3克、2256.6大卡，如透過「都可訂」線上訂購，還可再享5元折扣。實際販售品項、金額，則將以門市公告為主。

「飛天瓜牛」保留了冬瓜清香與檸檬酸氣，而經典Red Bull也帶有蜂蜜的甜感與氣泡，堪稱一次「台」西合璧。圖 / Red Bull提供
「飛天瓜牛」保留了冬瓜清香與檸檬酸氣，而經典Red Bull也帶有蜂蜜的甜感與氣泡，堪稱一次「台」西合璧。圖 / Red Bull提供
Red Bull看準在地化精神，與手搖飲知名品牌CoCo合作，推出一款「Red Bull飛天瓜牛」，翻玩經典台式調飲「檸檬冬瓜露」，帶來舌尖的新奇體驗。圖 / Red Bull提供
Red Bull看準在地化精神，與手搖飲知名品牌CoCo合作，推出一款「Red Bull飛天瓜牛」，翻玩經典台式調飲「檸檬冬瓜露」，帶來舌尖的新奇體驗。圖 / Red Bull提供

台灣人 蜂蜜

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