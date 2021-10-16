「魷魚」色上身？雷達Captain Cook慈善女表 熱心公益

在各種癌症之中，只要即早發現、即早治療的乳癌，通常術後都有良好的恢復比例。由於每年的10月都是國際乳癌防治月，雷達（RADO）近日響應一項國際慈善計畫，推出一款特別的庫克船長高科技陶瓷鏤空The Pink Dial Project特別版腕表，期盼眾志成城，為改變世界獻出一份心力。

由《Revolution》、《Time+Tide》和《The Rake》等雜誌創辦人Eric Ku發起的「The Pink Dial Project (粉紅面盤慈善計畫)」，借助其在高級鐘表領域的知名度與影響力，號召眾多瑞士知名品牌共襄盛舉，而為了本次慈善拍賣推出的特別版腕表，除了使用深灰色高科技陶瓷，面盤內圈則鑲嵌了粉紅色飾邊，在視覺上脫穎而出、也呼應本次拍賣的主題色。底蓋刻有Revolution與Unique Piece字樣，機芯則使用新款R734自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時。