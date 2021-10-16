快訊

下周戶外運動口罩有望鬆綁！ 流感疫苗有2例死亡個案通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「魷魚」色上身？雷達Captain Cook慈善女表 熱心公益

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
浪琴以粉紅色皮表帶搭配珍珠母貝面盤，散發柔美優雅氣息。圖 / 翻攝自ig
浪琴以粉紅色皮表帶搭配珍珠母貝面盤，散發柔美優雅氣息。圖 / 翻攝自ig

在各種癌症之中，只要即早發現、即早治療的乳癌，通常術後都有良好的恢復比例。由於每年的10月都是國際乳癌防治月，雷達（RADO）近日響應一項國際慈善計畫，推出一款特別的庫克船長高科技陶瓷鏤空The Pink Dial Project特別版腕表，期盼眾志成城，為改變世界獻出一份心力。

由《Revolution》、《Time+Tide》和《The Rake》等雜誌創辦人Eric Ku發起的「The Pink Dial Project (粉紅面盤慈善計畫)」，借助其在高級鐘表領域的知名度與影響力，號召眾多瑞士知名品牌共襄盛舉，而為了本次慈善拍賣推出的特別版腕表，除了使用深灰色高科技陶瓷，面盤內圈則鑲嵌了粉紅色飾邊，在視覺上脫穎而出、也呼應本次拍賣的主題色。底蓋刻有Revolution與Unique Piece字樣，機芯則使用新款R734自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時。

這項計畫除了雷達之外，已有包含萬寶龍（Montblanc）、萬國表（IWC）、浪琴（Longines）、伯爵（PIAGET）、沛納海（PANERAI）、豪利時（ORIS）、波爾表（Ball Watch）等多個品牌參與，雖然專案名稱為粉紅面盤（Pink Dial），但實際表款的粉紅色則可能使用在表帶、珍珠母貝面盤、帶有粉色的彩色寶石，展現繽紛、柔美的粉紅力量。慈善義拍將在10月進行，最後所有紀念腕表的拍賣所得並將全數捐予乳癌慈善機構，同時倡議乳癌防治的重要性。

RADO的慈善腕表底蓋刻有Revolution與Unique Piece字樣，機芯則使用新款R734自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時。圖 / RADO提供
RADO的慈善腕表底蓋刻有Revolution與Unique Piece字樣，機芯則使用新款R734自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時。圖 / RADO提供
伯爵的Limelight Gala「The Pink Dial Project」特別版，使用粉紅色的寶石妝點腕表。圖 / 翻攝自ig
伯爵的Limelight Gala「The Pink Dial Project」特別版，使用粉紅色的寶石妝點腕表。圖 / 翻攝自ig
RADO響應防治乳癌的慈善義拍，推出一只帶有粉紅色的庫克船長限量女表。圖 / RADO提供
RADO響應防治乳癌的慈善義拍，推出一只帶有粉紅色的庫克船長限量女表。圖 / RADO提供
一向陽剛印象的沛納海（PANERAI），則以一只粉紅色母貝面盤、玫瑰金的Luminor女表，響應慈善心意。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
一向陽剛印象的沛納海（PANERAI），則以一只粉紅色母貝面盤、玫瑰金的Luminor女表，響應慈善心意。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
雷達另有和設計師Marina Hoermanseder合作的庫克船長（Captain Cook）聯名套組，所附的三條表帶中也有一條為粉紅色，自由變化造型風格，80,400元。圖 / RADO提供
雷達另有和設計師Marina Hoermanseder合作的庫克船長（Captain Cook）聯名套組，所附的三條表帶中也有一條為粉紅色，自由變化造型風格，80,400元。圖 / RADO提供

乳癌 腕表 品牌

延伸閱讀

黃明志揪陳芳語放甜 粉色上身自覺太娘：很想打下去

澳洲學童模仿魷魚遊戲 校方籲家長勿讓小孩觀看

NBA／詹皇也瘋魷魚遊戲 坦言不喜歡首季結局

澎恰恰「魷魚」續集偶像男星也入鏡　網見台版姜曉驚：好像

相關新聞

冬瓜控注意！Red Bull X CoCo都可「飛天瓜牛」新口味

清香、鮮甜的冬瓜，堪稱是最有台式精神的風味之一。提神飲料Red Bull看準在地化精神，與手搖飲知名品牌CoCo合作，推...

「魷魚」色上身？雷達Captain Cook慈善女表 熱心公益

在各種癌症之中，只要即早發現、即早治療的乳癌，通常術後都有良好的恢復比例。由於每年的10月都是國際乳癌防治月，雷達（RA...

瞄準米其林 魔幻濟安鮨開門！「3秒握壽司」口口驚喜

英國前首相邱吉爾的一句話「不要浪費好危機！」讓濟安鮨在疫情中誕生。日本料理界知名主廚劉濟安，人稱「濟安師」，因疫情結束名...

連續1個月「43折起」！台北W飯店AirTF雲端快閃開跑

台北W飯店即日起推出「AirTF 雲端快閃」線上市集，限時限量推出全館通用商品禮券及SPA療程體驗券，最低43折起。活動...

台中東勢巷弄美食嘉年華 消費滿百抽SWITCH

時序入秋，適合走入山林放慢步調，品嘗台中山城美食小吃，「2021東勢巷弄美食嘉年華」下周六(23日)上午10點，將在東勢...

台南東區添景點！「卓也竹園町」日式建築訴說百年歷史

台南東區添新景點！歷史建築原竹園町台南州職員宿舍坐落在東區前鋒路上，為百年歷史建築，周遭的日式宿舍都已拆除改建為樓房，僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。