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「魷魚」色上身？雷達Captain Cook慈善女表 熱心公益
在各種癌症之中，只要即早發現、即早治療的乳癌，通常術後都有良好的恢復比例。由於每年的10月都是國際乳癌防治月，雷達（RADO）近日響應一項國際慈善計畫，推出一款特別的庫克船長高科技陶瓷鏤空The Pink Dial Project特別版腕表，期盼眾志成城，為改變世界獻出一份心力。
由《Revolution》、《Time+Tide》和《The Rake》等雜誌創辦人Eric Ku發起的「The Pink Dial Project (粉紅面盤慈善計畫)」，借助其在高級鐘表領域的知名度與影響力，號召眾多瑞士知名品牌共襄盛舉，而為了本次慈善拍賣推出的特別版腕表，除了使用深灰色高科技陶瓷，面盤內圈則鑲嵌了粉紅色飾邊，在視覺上脫穎而出、也呼應本次拍賣的主題色。底蓋刻有Revolution與Unique Piece字樣，機芯則使用新款R734自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時。
這項計畫除了雷達之外，已有包含萬寶龍（Montblanc）、萬國表（IWC）、浪琴（Longines）、伯爵（PIAGET）、沛納海（PANERAI）、豪利時（ORIS）、波爾表（Ball Watch）等多個品牌參與，雖然專案名稱為粉紅面盤（Pink Dial），但實際表款的粉紅色則可能使用在表帶、珍珠母貝面盤、帶有粉色的彩色寶石，展現繽紛、柔美的粉紅力量。慈善義拍將在10月進行，最後所有紀念腕表的拍賣所得並將全數捐予乳癌慈善機構，同時倡議乳癌防治的重要性。
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