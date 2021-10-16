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帶能量包就闖高山 玉管處分級管理避免越級打怪出意外

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山國家公園將各步道分級管理，提供民眾規畫登山行程，減少意外發生。圖／玉管處提供
玉山國家公園將各步道分級管理，提供民眾規畫登山行程，減少意外發生。圖／玉管處提供

最近登山事故頻傳，有些遊客不熟悉登山路線，又無行程規畫，連食物、飲水都不足，迷途失溫層出不窮，玉山國家公園管理處提升登山安全及減少山難事件之發生，依據登山行程天數、危險地形及雪季所規劃分級管理制度，希望登山民眾也要承擔責任，提升自身登山安全，也避免浪費救難資源。

玉管處表示，最近常有民眾登山迷途、失溫，有些山友認為時間有限，將3天能夠舒適走完的路線壓縮為2天。體能佳、走得快或許是種享受，多數人並不適合這樣安排，行進快速、停留時間短，也代表登山難度提升。

救難人員也發現，有山友不熟登山路線，也不走既定步道，有人還只帶一點能量包，就以為能走完所有路線，被尋獲後還要提供食物讓他們充飢，讓救難人員相當無奈，攀登高山還這麼輕忽風險？

高山天候變化極大，常見登山事故就是因防水、保暖不足而造成失溫。正確的服裝和裝備可有效降低發生失溫的現象，玉管處表示，登山應選擇潮濕後仍具有保暖效果的材質為佳，尤其是內層、中層衣物，及有防水功能的雨衣，才有基本保障。雖然山林開放，民眾可以自由登山，但開放、透明、服務、教育和責任的五大主軸中，民眾卻常疏忽責任承擔的自律精神。

玉管處依據登山之行程天數、危險地形及雪季規劃分級管理制度，可提供民眾按部就班之登山認知，避免因輕忽而增加山難風險，也希望透過分級制度，讓民眾在從事登山活動時做好事前準備與計畫與身體狀況評估，應確實依計畫行進與宿營，配合玉管處提供的服務設施，山友發揮自我負責精神，才能提升登山安全。

玉山國家公園將各步道分級管理，提供民眾規畫登山行程，減少意外發生。圖／玉管處提供
玉山國家公園將各步道分級管理，提供民眾規畫登山行程，減少意外發生。圖／玉管處提供
救難人員提醒攀登高山應按步道通行，並避免脫隊以免危險。記者江良誠／攝影
救難人員提醒攀登高山應按步道通行，並避免脫隊以免危險。記者江良誠／攝影
救難人員提醒民眾，登山裝備及知識不足，會讓自己身陷危險。圖／玉管處提供
救難人員提醒民眾，登山裝備及知識不足，會讓自己身陷危險。圖／玉管處提供

山友 山難 玉山國家公園

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