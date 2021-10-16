帶能量包就闖高山 玉管處分級管理避免越級打怪出意外

最近登山事故頻傳，有些遊客不熟悉登山路線，又無行程規畫，連食物、飲水都不足，迷途失溫層出不窮，玉山國家公園管理處提升登山安全及減少山難事件之發生，依據登山行程天數、危險地形及雪季所規劃分級管理制度，希望登山民眾也要承擔責任，提升自身登山安全，也避免浪費救難資源。

玉管處表示，最近常有民眾登山迷途、失溫，有些山友認為時間有限，將3天能夠舒適走完的路線壓縮為2天。體能佳、走得快或許是種享受，多數人並不適合這樣安排，行進快速、停留時間短，也代表登山難度提升。

救難人員也發現，有山友不熟登山路線，也不走既定步道，有人還只帶一點能量包，就以為能走完所有路線，被尋獲後還要提供食物讓他們充飢，讓救難人員相當無奈，攀登高山還這麼輕忽風險？

高山天候變化極大，常見登山事故就是因防水、保暖不足而造成失溫。正確的服裝和裝備可有效降低發生失溫的現象，玉管處表示，登山應選擇潮濕後仍具有保暖效果的材質為佳，尤其是內層、中層衣物，及有防水功能的雨衣，才有基本保障。雖然山林開放，民眾可以自由登山，但開放、透明、服務、教育和責任的五大主軸中，民眾卻常疏忽責任承擔的自律精神。