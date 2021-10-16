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連續1個月「43折起」！台北W飯店AirTF雲端快閃開跑

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
AWAY®紓壓艙推出全套組合。圖／台北W提供
AWAY®紓壓艙推出全套組合。圖／台北W提供

台北W飯店即日起推出「AirTF 雲端快閃」線上市集，限時限量推出全館通用商品禮券及SPA療程體驗券，最低43折起。活動至11月14日，限時一個月，號稱年度最優惠，數量有限，售完為止。

台北W飯店推出的全館優惠商品禮券，適用於各項餐飲及住房消費，一次購買1萬元即贈2,500元商品抵用券與價值1,200元的精選氣泡酒兌換券一張；購買3萬元加碼1萬元商品抵用券及精選氣泡酒、紅酒、白酒兌換券各一，以及the kitchen table 西餐廳周一至周四雙人晚餐券一張；最高購買5萬元商品禮券，再享18,000元商品抵用券及精選氣泡酒兌換券兩張，精選紅酒、白酒兌換券各一，和the kitchen table西餐廳周末雙人午餐券一張。

位於台北W飯店12樓的AWAY®紓壓艙，也在「AirTF雲端快閃」推出全套組合，深受歡迎的「深層喚醒筋膜護理60分鐘」療程，單堂原價7,100元，特價4,800元；另一項「SK 全方面淋巴循環療程60分鐘」單堂原價6,500元，特惠價4,500元。早鳥再享獨家好禮，購買3萬元以上SPA療程券，贈送蘇珊賀夫曼LINE A瞬效彈力緊緻面膜50ML一瓶，原價11,500元，限量3組。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北W飯店推出全館通用商品禮券。圖／台北W提供
台北W飯店推出全館通用商品禮券。圖／台北W提供

禮券 W飯店 快閃

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