台中東勢巷弄美食嘉年華 消費滿百抽SWITCH
時序入秋，適合走入山林放慢步調，品嘗台中山城美食小吃，「2021東勢巷弄美食嘉年華」下周六(23日)上午10點，將在東勢客家文化園區登場，20家在地特色店家展售特色商品及道地小吃，限量贈送1千名佰百元園遊券，消費滿百有機會抽中40吋液晶電視、任天堂SWITCH、平板電腦等多項好禮，另消費登錄「台中購物節」APP還可抽各項好獎。
台中市經發局指出，昨(15日)網路開放前500位自駕遊者免費獲得百元園遊券；或是活動現場前300名出示台中購物節APP手機登錄畫面民眾，或前100名出示10月東勢或谷關地區住宿證明民眾，也可免費兌換；另，規劃100張百元園遊券於現場活動發放，好康不斷。
此外，當日活動也將邀請在地舞蹈團體及國樂團演出，還有東森YOYO台哥哥姐姐帶動跳互動表演、魔術表演及Live band演唱，現場結合當地客家木作特有文化，舉辦客語教學及木作DIY體驗，讓更多人認識山城的美食與特色。
活動詳情可至台中市政府經濟發展局臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/xEa9oe )或活動網頁 (http://www.sgf3535.tw/2021Guguan/)查詢。
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