微涼秋季濕氣重 交給除濕機解決「霉」問題！

【文·Social Lab社群實驗室】

台灣氣候環境潮濕，室內也較容易長期處於濕度較高的狀態，只要多日下雨，家中的牆壁或木製桌椅等傢俱便容易受潮發霉，因此家家戶戶必備一台「除濕機」，除了可以保持室內乾燥外，也能改善居住品質和保護家人健康。

四大除濕機品牌討論度伯仲之間 日系除濕機獲得網友信賴

在本次的聲量排行榜中，有許多日系品牌榜上有名。

六大除濕機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

其中，聲量最高的除濕機品牌「HITACHI 日立」在除濕效率上受到許多網友的肯定，加上價格親民被網友們譽為CP值最高的除濕機，有民眾就大讚「推日立CP值很高，換了第二台還是用它們的除濕機」、「日立除濕很快啊，而且很安靜，一直都是用日立」。另外，同為日系品牌的「Panasonic國際牌」與「MITSUBISHI三菱」也受到不少網友的推崇，「Panasonic國際牌」因同時兼具除濕、除臭及抑菌的功能，能一次性解決許多問題，而受到「寵物飼主」們大力推薦，有網友就表示「對於有毛孩的家庭很有幫助。」而「MITSUBISHI三菱」則是因在大坪數的環境下，也有高效的除濕效果，因此備受網友熱議，有民眾就評價「如果需要大坪數除濕機的話，還是首推三菱，除濕效果比較給力」。

除了上述日本除濕機品牌外，韓國品牌「LG樂金」也入列榜單，並以「烘鞋功能」備受網友討論，有民眾就表示「LG的除濕機比較安靜，外型也很喜歡，還有烘鞋這種功能增加除濕機的實用性，算是全能型的除濕機」。

價格、除濕能力最受矚目 多功能成為新選購趨勢！

在除濕機的五大選購因素中，「價格」和「除濕能力」成多數民眾關心的焦點，並表示希望能在價格與除濕能力當中取得平衡，網友大多認為一分錢一分獲，就有人表示「通常價格越高的除濕機，會擁有更好的溫控能力，空氣清淨、去除異味等附加功能也會有所提升」，另外，也有網友提醒，選購除濕機不是越貴越好，應根據要除濕的「空間大小」來評估需求才合宜。

除濕機五大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，多功能儼然成為除濕機新的趨勢，一機多用途能夠精簡家電空間也成為吸引民眾的一大原因，而最常見的討論焦點則是能否兼具「除濕與空氣清淨功能」，除了有網友表示若想要一次擁有兩項功能，預算也需要相對提高，也有人認為「除濕與空氣清淨功能」可能讓空氣清淨的功能打折扣，不建議購買集多功能於一身的除濕機。

除濕機的選擇越來越多元，在微涼潮濕的秋季，不妨參考網友們的建議後，找一台最適合自己需求的除濕機吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》